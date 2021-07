Simon, étudiant en médecine de 20 ans, retrouvé mort sur l’autoroute à 500 mètres de chez lui : que s’est-il passé ?

Le corps sans vie de Simon Guermonprez a été retrouvé dans la nuit de jeudi à vendredi sur l’autoroute A27 dans le sens Lille-Bruxelles à Sainghin-en-Mélantois, près de Lille, dans le Nord.

La macabre découverte a été faite vers 1H00 du matin au niveau du pont qui enjambe l’A27, à 500 mètres de chez lui.

L’étudiant en médecine, âgée de 20 ans, venait de passer en deuxième année. Il avait participé jeudi soir à une soirée d’intégration avec une trentaine d’étudiants à Lille. Les participants étaient incités à boire directement à la bouteille

Vers minuit, il a quitté la fête et a pris le métro avec un camarade de sa promotion. Cet ami est descendu à la station Pont de Bois et Simon est allé jusqu’à la station suivante, Triolo. Il a alors fait appel à un Uber seul pour rentrer chez lui.

Normalement, il faut une dizaine de minutes pour parcourir la distance entre la station Triolo et Chéreng, où il vit avec ses parents. Ce n’est que plus d’une heure plus tard que son corps a été retrouvé, en dessous du pont de l’autoroute A27, à 500 mètres de chez lui.

Que s’est-il passé entre-temps ?

Selon ses parents, Simon ne buvait que très peu d’alcool et ne se droguait pas. Il est décrit comme sérieux, travailleur et bon élève par ses proches. Il n’avait pas de tendance suicidaire et était bien dans sa peau.

«La police enquête sur ce temps très long. Ils ont son téléphone portable pour analyse et ses affaires qui n’ont pas été dérobées» explique sa famille.

Les causes de la mort ne sont pas connues. Toute personne pouvant fournir des informations peut contacter l’officier de police judiciaire en charge de cette affaire au 03 20 19 49 59, rapporte lavoixdunord.fr