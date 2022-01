Sidiki Diabaté se prépare pour rendre plus beau son concert pour soutenir les FAMA

L’artiste coupé décalé Ariel Sheney a expliqué ce qu’il reproche à Chouchou Salvador, son ancien compagnon de la Yorogang, label créé par feu Dj Arafat.

Invité il y a quelques jours à l’émission Showbuzz sur NCI, Chouchou Salvador, a expliqué que son ancien bras droit de la Yorogang, Ariel Sheney, lui a tourné le dos pour des raisons qu’il ignore.

«J’étais beaucoup proche d’Ariel, ce n’est plus le cas. Jusqu’à présent je ne comprends pas mon môgô (ami). J’ai pris le nom d’Ariel pour charger. Je me considérais comme son frère, pas simple ami, mais frère. Mais il m’a montré que ce n’était pas réciproque, qu’on n’a pas la même vision… », a indiqué Chouchou Salvador.

L’invité de Mulukuku DJ a également fait savoir qu’il a sollicité Ariel Sheney pour une collaboration, mais ce dernier a complètement ignoré sa demande. Je lui ai dit : Ariel est-ce qu’on peut collaborer sur un projet ? Actuellement, c’est glizior* (ça ne va pas), mon cocotier est penché. Je dépense trop. La façon dont toi aussi ton cocotier était penché, je n’ai pas regardé l’homme, j’ai regardé Dieu, pardon, faisons un feat.

Tu es avec une maison de prod, je vais composer un projet que je vais te donner et sur lequel moi je passe en feat. Et quand ta structure va lancer, il y a forcément une structure qui va me contacter à qui je dirai que je m’autoproduis en espérant qu’elle me fasse signer. «Il m’a dit qu’il n’y a pas de problème jusqu’aujourd’hui on est resté dedans», a-t-il expliqué.

Sur le plateau de la même émission, Ariel Sheney est revenu sur cette affaire. «Le seul souvenir que je garde de Salvador, c’est qu’il a été, dans toute la Yorogang, la seule personne la seule personne qui m’a hébergé quand ma maison a brulé, j’avais tout perdu, et c’est lui qui m’a gardé chez lui … Pour cela, je ne peux vraiment pas venir m’arrêter pour dire que Salvador a menti sur moi, mais il faut dire qu’il n’a pas été tellement vrai dans ses dires», a soutenu Le commandant Lobofoué, qui reproche à son «jumeau» de ne l’avoir pas soutenu au moment où il était vilipendé sur la toile après la mort de leur mentor, DJ Arafat.

«Salvador devait venir plusieurs fois au studio, par téléphone, on s’est eu, il n’est jamais venu, je ne me voyais pas en train de l’appeler pour insister. J’ai fait des choses pour lui, il en a fait pour moi. Je ne pas vais le vilipender, tout ce que je déplore chez lui, c’est qu’il n’a pas pu me défendre quand il le fallait. Pour le reste, il reste mon frère», a ajouté le petit nouchi d’Abobo.