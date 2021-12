Sidiki Diabaté par une civilité hors-pairs, honore les mamans à travers « Bélé Bélé »

Quelques semaines seulement après avoir sorti son clip vidéo « Diarrabi nène bena » (Mon amour, j’ai froid, en bambara), qui a été d’ailleurs très apprécié, le jeune artiste malien Sidiki Diabaté vient de rendre un vibrant hommage à toutes les mamans du monde, à travers un single audio, intitulé « Bélé Bélé ». Une chanson dans laquelle le prince de la kora rend hommage aux femmes pour les sacrifices consentis pour la réussite de leurs enfants.

« Derrière chaque grand homme se cache une femme », dit l’adage et c’est ce que Sidiki Diabaté tente de ressortir dans sa nouvelle chanson « Bélé Bélé » (La grande). Il estime que derrière chaque enfant béni, il y a trop de bruit et de calomnie, comme s’il voulait parler de sa dernière interpellation par les autorités judiciaires maliennes, à son retour à Bamako. Mais, il a également appelé toutes les femmes à plus de tolérance pour la réussite de leurs enfants. C’était sans aucun doute une surprise qu’il avait réservée à ses fans en cette fin d’année 2021.

Cette chanson est déjà validée par les internautes, qui ont été nombreux à mettre des « j’aime », à partager et à commenter sur la plateforme YouTube. « Tu as frappé fort, paix à l’âme de ma maman et longue vie à ceux qui ont une maman sur terre. Tu es une fierté africaine, merci », a indiqué Alpha Ibrahima Diallo. « Le Vladimir Poutine de la musique malienne Sidiki Diabaté l’enfant béni du Mali. Félicitations pour cette belle chanson », a dit Doudou Den Nafama. « Vraiment une très belle chanson. Je valide que Dieu accorde la réussite à tous les enfants, pour qu’il puisse prendre soin de leurs parents, sans oublier nos braves mères. Merci, pour tous les sacrifices », a indiqué Awa Ouattara.

Sidiki Diabaté, qui vient de réaliser deux concerts géants à Bamako, les 17 et 18 décembre derniers, est attendu à Abidjan et à Bouaké où il a donné rendez-vous à ses fans. Il se produira ainsi sur l’esplanade du Palais de la Culture d’Abidjan, le 24 décembre prochain. Quelques jours plus tard, il se rendra à Bouaké où il finira l’année avec un concert inédit, le 31 décembre 2021.