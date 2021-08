Sidiki Diabaté : le chanteur s’affiche avec son fils et fait une annonce

Le célèbre musicien malien et joueur de la kora, Sidiki Diabaté vient de faire une publication assez amusante sur les réseaux sociaux.

En effet, l’artiste a publié une photo sur laquelle, on l’aperçoit en compagnie de son fils et en train d’apprendre à ce dernier comment jouer la Kora. Un post qui lui a valu des félicitations et encouragements auprès de ses fans.

Le Prince du Mali, Sidiki Diabaté a donc publié sur sa page Facebook officielle, une nouvelle image sur laquelle l’on l’aperçoit nettement en train de jouer la Kora avec son fils. «La préparation de la relève commence dès maintenant. La 73e génération de joueurs de kora arrive».

En bon père, Sidiki Diabaté apprend donc à son gamin comment jouer la kora «instrument de musique à cordes originaire du Mali que l’on trouve presque dans toute l’Afrique de l’Ouest».