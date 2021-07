Sidiki Diabaté : le chanteur publie une photo nue de Maty Koné sur la Toile

Un peu plus d’un an après la brusque disparition de DJ Arafat, la guerre pour sa succession fait toujours rage au pays de l’Ivoire. Beaucoup voient en Debordo Leekunfa, le potentiel successeur du Yorobo.

Interrogé pour connaître son avis sur le sujet : «Les gens se demandent, Debordo, est-ce qu’il pourra remplacer DJ Arafat ?»

Debordo affirme : «Moi, je ne suis pas né pour remplacer mon ami garçon. Arafat est mon frère, il l’a été, il est et il le sera toujours. C’est une légende. Lui, il est parti… Moi, je suis une légende vivante, bon, c’est ce que les gens disent hein, sinon moi-même, je ne me considère pas comme tel. Mais je vais me battre pour être une légende aussi, donc à chacun sa mission… Arrêtez de dire, puisque Arafat est mort, c’est Debordo qui va le remplacer.»