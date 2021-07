«Si personne ne vous donne un emploi, employez-vous», Reno Omokri partage des idées d’emplois

Le célèbre auteur nigérian Reno Omokri a exhorté les jeunes au chômage à faire leur propre travail et à cesser de se plaindre ou de se plaindre du manque d’emplois dans le pays.

Selon Reno, si personne ne vous emploie, vous devez vous employer vous-même. Il a noté que si vous avez Internet et un smartphone, vous pouvez vous engager dans la livraison directe, le marketing d’affiliation, YouTube et autres.

Il a écrit: «Si personne ne vous donne de travail, ne vous plaignez pas et ne vous déchaînez pas. Employez-vous simplement. Tant que vous avez Internet et un smartphone, vous pouvez être travailleur indépendant aujourd’hui dans le Drop Shipping, le marketing d’affiliation, YouTube, les ventes Amazon, Forex Trader, Survey Taker. La liste se rallonge de plus en plus

Lorsqu’un de ses fans identifié comme Clinton a répondu que s’employer en faisant l’une des listes n’est pas une tâche facile, en particulier YouTube, Reno a dit à Clinton de lire Proverbes 23:7 et de se concentrer sur les possibilités car tout est possible.

Il a écrit; «Votre esprit est un superordinateur donné par Dieu qui manifeste vos pensées dans la réalité. Tant que vous avez cette mentalité, vous ne réussirez pas. Rien n’est facile. Mais tout est possible. Concentrez-vous sur les possibilités. Lisez Proverbes 23:7 et intériorisez-le»