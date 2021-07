Sheeran : le chanteur a failli mettre fin Ã  sa carriÃ¨re pour se consacrer Ã  sa fille

Ed Sheeran a failli prendre sa retraite après la naissance de sa fille. Le chanteur de «Bad Habits» a fait une pause d’un an après le succès de son album «Divide» en 2017, et il a désormais admis au micro de SiriusXM qu’il avait envisagé de mettre fin à sa carrière pour se consacrer à sa famille et à ses autres passions.

«J’ai arrêté de faire de la musique pendant un petit bout de temps» a-t-il expliqué. «Et la musique, ça fait partie de moi. Puis j’ai eu ma fille et j’ai pensé “Ok, c’est bon. C’est fini. Je vais probablement être un père et c’est tout. Je ne ferai plus de musique.»

Cependant, peu de temps après la naissance de sa fille, le chanteur de 30 ans a ressenti qu’il lui fallait reprendre sa carrière car il voulait montrer le bon exemple à sa fille en retournant travailler.

«Il est important que ma fille grandisse en sachant que ses parents travaillent dur» a-t-il confié. «J’ai recommencé à faire de la musique et le processus créatif a repris.

Et malgré ses plans de retraite, Ed Sheeran a quand même révélé il y a quelques temps qu’il avait écrit une centaine de chansons pendant sa pause. «J’ai écrit deux albums et j’ai écrit 250 chansons» a-t-il affirmé. «À peu près 50 ballades. J’ai écris 25 chansons par semaines.»

Par ailleurs, l’artiste anglais a récemment admis que sa guitare préférée, un cadeau du musicien Eric Clapton, avait pris feu lors d’un incendie survenue à son studio personnel.

«Eric est mon héros» a confié le chanteur dans l’émission «Hot Ones» sur YouTube. «Quand j’avais 11 ans, j’ai entendu Layla, j’ai pris une guitare et c’est parti de là. J’ai pu le rencontrer en 2015 et on est amis depuis lors. Je suis allé chez lui et il m’a donné une de ses guitares. Il l’a signée et il m’a dit “C’est pour toi.” J’ai pensé que c’est super cool. C’était la seule guitare qui était restée chez moi, dans mon studio, et la personne qui s’occupait de ma maison pendant que j’étais en tournée m’a appelé et m’a dit “Ton studio a pris feu”. Et j’ai pensé “Mince! La guitare est dans mon studio.” Ils ont trouvé la guitare mais elle était complètement brûlée.” Heureusement, un ami d’Ed a réussi à réparer cette précieuse guitare tout en préservant l’autographe d’Eric Clapton. «Il l’a entièrement restaurée» a déclaré le chanteur.

«Mais le son est toujours génial, l’odeur est super et il y a toujours la signature d’Eric dessus. C’est ma guitare préférée.»