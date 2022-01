Shan’l fait une déclaration qui a littéralement étayé les soupçons des internautes

Hier soir, Nathalie Marquay était présente dans TPMP et a fait de nouvelles révélations sur l’état de santé de Jean-Pierre Pernaut. Elle en a profité pour clasher sévèrement Myriam Palomba.

Lundi 24 janvier, dans Touche pas à mon poste, Nathalie Marquay a donné des nouvelles de Jean-Pierre Pernaut. Ce dernier, atteint d’un cancer du poumon, a fait 4 mini AVC ces derniers mois. Alors que de nombreuses rumeurs mettent à mal son couple avec le journaliste, Nathalie Marquay a réglé ses comptes avec Myriam Palomba.

Nathalie Marquay règle ses comptes avec Myriam Palomba

Lundi soir, il y avait de l’animation sur le plateau de Touche pas à mon poste. Invitée chez Cyril Hanouna, Nathalie Marquay a donné des nouvelles peu rassurantes sur l’état de santé de Jean-Pierre Pernaut. L’ancien présentateur du JT se bat depuis plusieurs mois contre le cancer du poumon. Néanmoins, alors qu’il a reçu sa troisième dose de vaccin contre la covid-19, le papa de Lou a fait des AVC.

«Jean-Pierre m’a fait 4 mini-AVC depuis qu’il a eu ce vaccin», a-t-elle dit dans TPMP. En plus de faire face aux problèmes de santé de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay doit affronter les diverses rumeurs sur son couple. Il y a quelques jours, France Dimanche a laissé entendre que Nathalie Marquay s’était séparée de son mari.

Une fausse information qui a fait beaucoup de mal à Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay. La femme de 54 ans a ainsi fait face à Myriam Palomba, directrice déléguée de France Dimanche. «J’ai plein de gens qui m’envoient des messages et qui me traitent de sal*pe ! Alors arrêtez avec votre titre à la con !», a-t-elle dit dans Touche pas à mon poste.

«C’est la même merde»

C’est encore tendu entre Myriam Palomba et @nmarquaypernaut qui a poussé un coup de gueule contre la Une de France Dimanche sur son couple avec Jean-Pierre Pernaut.

Myriam Palomba s’emporte

Nathalie Marquay doit faire face aux détracteurs depuis l’article de France Dimanche. Néanmoins, Myriam Palomba ne s’est pas laissée faire dans TPMP et a défendu fermement son travail de journaliste. «Alors maintenant vous allez me laisser parler cinq minutes parce qu’il y en a marre de gueuler sans arrêt !», a-t-elle d’abord dit cash à Nathalie Marquay.

Par la suite, cette dernière a enchainé : «c’est le principe même de France Dimanche, qui existe depuis 1946. Vous jouez les vierges effarouchées en vous insurgeant à chaque fois du titre sans même lire le papier !», a-t-elle dit en direct de Touche pas à mon poste. Des mots qui ont quelque peu poussé à bout la compagne de Jean-Pierre Pernaut.

Alors que Myriam Palomba a laissé entendre que Nathalie Marquay était là pour faire le «buzz», l’ancienne Miss a tenté de lui expliqué que le public s’arrêtait bien souvent aux titres et ne lisait pas les articles en entier. Cette dernière a ainsi bien du mal à comprendre pourquoi France Dimanche s’acharne à mettre à mal son histoire avec Jean-Pierre Pernaut.