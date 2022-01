Shan’l : dévoile enfin l’homme qu’elle voudrait épouser, les rumeurs naissent (photo)

L’étoile montante de la musique gabonaise s’est révélé à l’Afrique il y a quelques années comme l’une des plus belles voix. Et depuis un les internautes et surtout les fans de l’artiste s’interrogent sur l’homme qui pu conquérir le cœur de la chanteuse.

Alors que la toile bouillonne quand il s’agit de la situation conjugale de la chanteuse, elle a livré un scoop intéressant sur l’homme qu’elle souhaitait épouser plus tard.

Selon Afrikmag, Peu après la victoire de la Côte d’Ivoire face à l’Algérie dans la soirée d’hier, Shan’l a fait un post sur son profil Facebook, dans lequel elle jubilait pour la victoire des éléphants. Dans son texte elle a dit ceci : «c’est pas pour rien je veux épouser ivoirien (…) Félicitations les Éléphants». Livrant ainsi un indice sur l’homme avec qui elle voudrait bien passer devant le maire.

Une déclaration qui ne fait que confirmer les doutes des internautes sur sa prétendue relation avec le chanteur ivoirien Shado Chris.

Depuis plusieurs mois, les deux artistes entretiennent une relation plutôt ambiguë. Interrogés à plusieurs reprises sur une possible relation amoureuse, tous les deux sont restés évasifs.