Shan’L : âgée de 32 ans, la chanteuse explique pourquoi elle est célibataire et sans enfant

Producteur de musique nigérian et patron de maison de disques, Don Jazzy a félicité l’ancienne colocataire de BBNaija et actrice nigériane Erica Nlewedim pour ses talents d’actrice de premier ordre après avoir regardé son dernier film de Nollywood.

Erica, affectueusement appelée «Star girl», a été présentée dans «Devil in Agbada» et fait actuellement des vagues sur de nombreuses plateformes de streaming car elle est devenue l’un des films les plus discutés de l’industrie à l’heure actuelle.

Erica Nlewedim et Linda Esifo étaient parmi les acteurs principaux de «Devil in Agbada» et ils ont vraiment dépeint des talents d’acteur exceptionnels qui ont séduit de nombreux fanatiques de Nollywood.

Non seulement cela a épaté les fanatiques de Nollywood, mais le PDG de Mavin, Don Jazzy, était également ravi des talents d’acteur d’Erica. Il est allé sur sa page Instagram pour la féliciter après avoir regardé le nouveau film.

Prenant sur Instagram, Don Jazzy a écrit; «Chère Erica Nlewedim, je suis super fière de toi sur ce coup-là. Vos talents d’acteur sont allés au gymnase o. Vous l’avez vraiment tué. Les gars, vous devez tous aller voir Devil à Agbada dès que possible».

Se sentant appréciable par les éloges du patron de Mavin, Erica ‘Star Girl’ a répondu; «Oh mon Dieu! Merci beaucoup, j’apprécie vraiment cela».

Dans d’autres nouvelles, la star de BBNaija, Lilo a attiré plusieurs réactions de Nigérians après avoir partagé des photos et des vidéos d’elle-même et du producteur de musique nigérian et patron de la maison de disques, Don Jazzy.

Lilo a noté qu’elle avait rencontré Don Jazzy et qu’ils se sont amusés avec un jeu de mortal kombat. Selon Lilo, elle était en fait imbattable mais a permis au Mavin Boss de gagner quelques manches.

En légende du message, elle a écrit; «L’autre jour, quand j’ai saccagé ton préféré, @donjazzy dans Mortal Kombat lol. Eh bien en tant que fille douce que je suis, je lui ai permis de gagner quelques tours sha lol»

