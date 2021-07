«Seuls les hommes intelligents m’excitent», l’actrice nigériane Whykay

L’actrice de Nollywood, Ogunjimi Adeyinka, simplement connue sous le nom de Whykay, a révélé ce qui l’excitait chez un homme et a également partagé ce qui fait d’un homme un matériau de mariage.

Whykay a révélé dans une interview avec Saturday Sun qu’en rencontrant l’homme pour la première fois, elle recherche l’apparence de l’homme, son odeur et, surtout, son intelligence.

Selon la diplômée de l’Université internationale du Wisconsin, ce qui lui fait peur dans le mariage, c’est qu’elle perd son temps et n’a pas peur de l’engagement et elle a également expliqué comment elle gère les pressions que les membres de sa famille lui font pour se marier.

Se dit ; «Ce qui m’excite chez un homme à la première apparition, c’est son intelligence, son odeur et son apparence. Cependant, le mariage à Nollywood est maintenant un gros problème, mais je n’ai pas peur de l’engagement. J’ai juste peur de perdre mon temps»,

«Je ne suis pas si vieux, d’ailleurs il n’y a que ma mère qui pose des questions sur mon petit ami avec style et je lui dis la réponse appropriée à un moment donné.

«Mon homme doit être loyal. Il devrait aimer, respecter et soutenir mes rêves et ma vision. Il devrait être plus grand que moi. L’âge n’a pas vraiment d’importance mais il ne doit pas être plus jeune ni trop vieux. Il doit être à l’aise, travailleur et capable d’assumer des responsabilités.

Je ne dirai pas non si je vois le fils d’un milliardaire. S’ils ont un bon caractère et se soucient de moi. Mais en fait, je ne veux pas d’un milliardaire mais s’il vient et qu’il est vrai et que je l’aime bien, pourquoi pas ?

