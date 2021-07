SÃ©rie – James Bond : qui remplacera Daniel Craig aprÃ¨s Â«Mourir peut attendreÂ» ?

Alors que le prochain volet des aventures de James Bond sortira à l’automne prochain, le réalisateur de «Mourir peut attendre» a légèrement levé le voile sur la question que tout le monde se pose à propos de la célèbre franchise : qui remplacera donc Daniel Craig, dont l’aventure 007 s’achève avec ce 25ème film?

En interview avec Total Film, le réalisateur de ce nouveau volet Cary Joji Fukunaga a admis avoir déjà discuté de cela avec les producteurs de la saga.

Le cinéaste, qui a remplacé Danny Boyle aux commandes de la saga cinématographique il y a quelques années, a expliqué que la productrice Barbara Broccoli et lui ont eu une longue conversation à ce sujet alors que «Mourir peut attendre» était encore en développement, ajoutant qu’il souhaitait également réaliser cette nouvelle ère de l’univers James Bond.

«Il y a deux ans, j’ai emmené Barbara dans mon restaurant japonais favoris» a-t-il raconté. «À ce stade, Daniel nous avait déjà informé du fait qu’il ne souhaitait pas faire un autre film, donc on a échangé des idées quant à un potentiel remplaçant. C’était exaltant. Je lui ai juste fait part de ce que j’aime le plus chez Bond et de combien cette saga comptait à mes yeux étant petit. J’ai dit que je serais honoré s’il me laissait réaliser le prochain film.»

Et bien que Cary Joji Fukunaga ne sait pas encore qui remplacera l’acteur britannique dans le costume du fameux espion, la productrice Barbara Broccoli a fait quelques aveux juteux à Total Film l’année dernière concernant son successeur.

«Je dis toujours: vous ne pouvez être amoureux que d’une personne à la fois» a-t-elle confié. «Alors seulement quand le film sera sorti, et qu’un certain laps de temps aura passé, nous penserons à nous attaquer aux affaires du futur. Mais pour l’instant, nous ne pouvons penser à rien au-delà de Daniel».

La productrice a quand même expliqué que lorsqu’ils commenceront à chercher un nouvel acteur, l’essentiel sera d’innover. «Il va falloir repenser le personnage, à la manière dont chaque acteur a repensé le rôle.

A-t-elle poursuivi. «C’est ce qui est si excitant et amusant dans cette franchise : le personnage évolue. Finalement, quand il faudra y réfléchir, nous trouverons la bonne personne. Ce ne sera pas nécessairement un homme blanc. Pas dans ma vision des choses. Même si je crois que nous devrions surtout créer des rôles pour les femmes, et pas seulement transformer des rôles d’homme en femme…»

