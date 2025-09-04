Sergio Ramos sort une chanson sur sa séparation avec le Real Madrid

Sergio Ramos a surpris dimanche en dévoilant un single intitulé « Cibeles », du nom de la place madrilène où le Real fête ses victoires. Le défenseur espagnol, aujourd’hui joueur de Monterrey au Mexique, y évoque la fin de son histoire avec le club madrilène, qu’il a quitté en 2021 après quinze saisons et 22 trophées.

Dans ce titre pop aux accents R’n’B, l’ancien capitaine du Real chante une rupture difficile : « Tu m’aimais et je t’ai aimé, mais un de nous donne toujours plus. » Le clip le montre en débardeur, jouant de son image de « latin lover ».

Ramos, 39 ans, n’en est pas à son premier pas dans la musique, mais Cibeles est son premier morceau en solo. Disponible sur les plateformes depuis dimanche, la chanson a déjà suscité de nombreuses réactions parmi les supporters madrilènes.