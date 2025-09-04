Close Menu
En ce moment :
Musique

Sergio Ramos sort une chanson sur sa séparation avec le Real Madrid

Gontran AdjanPar 1 Min de lecture
Sergio Ramos sort une chanson sur sa séparation avec le Real Madrid
Sergio Ramos // © DR

Sergio Ramos a surpris dimanche en dévoilant un single intitulé « Cibeles », du nom de la place madrilène où le Real fête ses victoires. Le défenseur espagnol, aujourd’hui joueur de Monterrey au Mexique, y évoque la fin de son histoire avec le club madrilène, qu’il a quitté en 2021 après quinze saisons et 22 trophées.

Dans ce titre pop aux accents R’n’B, l’ancien capitaine du Real chante une rupture difficile : « Tu m’aimais et je t’ai aimé, mais un de nous donne toujours plus. » Le clip le montre en débardeur, jouant de son image de « latin lover ».

Ramos, 39 ans, n’en est pas à son premier pas dans la musique, mais Cibeles est son premier morceau en solo. Disponible sur les plateformes depuis dimanche, la chanson a déjà suscité de nombreuses réactions parmi les supporters madrilènes.

Partager
Avatar photo

Journaliste culturel pour Afrique Showbiz, j'ai un vrai penchant pour la musique et les artistes, du coup, les reportages sur les concerts et événements culturels, c'est tout moi.

AJOUTER UN COMMENTAIRE
Ajouter un commentaire