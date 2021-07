Sergio Ramos : le défenseur espagnol au Paris Saint-Germain à de Neymar ?

Sergio Ramos n’a pas renouvelé son contrat avec le Real Madrid, mais il a investi sa fortune dans d’autres projets.

L’ancien joueur du Real Madrid, Sergio Ramos, a une vie de luxe non seulement à cause de l’argent qu’il a gagné en jouant au football, mais pour ses investissements dans le monde de l’art, des chevaux et de l’immobilier, entre autres.

De plus, il est marié depuis 2012 à Pilar Rubio, une présentatrice et mannequin espagnole qui a également su accumuler une fortune. L’athlète a gagné 12 millions d’euros par an, grâce à ses excellentes performances sur le court et aux contrats que son représentant, son frère René, lui a obtenus.

De plus, ce chiffre a augmenté grâce au sponsoring sportif, par exemple, il a été l’une des figures de Nike pendant une décennie et est venu facturer un demi-million d’euros par an.

Aujourd’hui, selon le site PlayersBio , sa fortune a une valeur proche de 80 millions d’euros environ, c’est pourquoi il n’a pas eu besoin de précipiter ses négociations avec le Real Madrid, qui, finalement, n’ont pas abouti. Comme ses collègues David Beckham et Gerard Piqué, il a choisi d’investir dans d’autres domaines, loin du sport.

Les investissements de Sergio Ramos

L’un des premiers investissements de Sergio Ramos a été de créer la société Sermos 32 SL en 2004, qu’il utilise pour gérer ses droits à l’image, puis il a débarqué dans le secteur immobilier pour créer un quartier appelé Los Berrocales avec son père José María Ramos et la chaîne Eroski.

Cependant, cela lui a presque coûté un embargo de Banco Santander pouvant aller jusqu’à 42 millions d’euros , c’est pourquoi ils ont finalement abouti au transfert massif du terrain d’un des forfaits et à l’annulation du crédit. Même si c’était un gros problème dans sa vie professionnelle, la vérité est que c’était l’un des rares mésaventures qu’il a eues.

Plus tard est venu le Yeguada SR4 , un espace où les animaux sont vendus pour rivaliser à des prix exorbitants. De là est née la jument Pícara , qui a remporté en 2015 pour la première fois le Concours Hippique International (SICAB).

De plus, avoir plus de 44,4 millions de followers sur les réseaux sociaux vous donne la possibilité de jouer dans n’importe quelle campagne de votre choix et d’obtenir une performance de votre silhouette. Connaissiez-vous tous les investissements et où Sergio Ramos utilise-t-il son argent ?

