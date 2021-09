Sergio Ramos «insupportable» au PSG

Le Paris Saint-Germain a fait un grand coup en recrutant Sergio Ramos lors de l’été. Mais ses débuts tardent à se concrétiser.

Mais qu’arrive-t-il à Sergio Ramos ?

L’international espagnol était censé être le gros coup du PSG après avoir été chipé l’été dernier au Real Madrid, qui n’avait pas pu le retenir. Mais aucun observateur sérieux ne le voyait repousser autant ses débuts avec le club francilien en raison de soucis physiques. La situation en devient quasiment «insupportable» pour l’ancien leader du vestiaire merengue.

«Ramos ? C’est insupportable»

«Je pense que Sergio Ramos ne doit pas se sentir très bien, car il a déjà eu une fin d’aventure en queue de poisson avec son club de cœur, le Real Madrid. Il a été souvent blessé, il n’a pas fait l’Euro. Mais en arrivant au Paris Saint-Germain il a fait des tests physiques dont les résultats étaient de bonne qualité, et derrière il y a ces blessures.

Honnêtement, pour un sportif de haut niveau, peu importe le salaire, c’est insupportable, car il arrive à un âge où il doit avoir envie de jouer au football et de profiter, et là je pense vraiment qu’il ne doit pas être bien et je ne veux pas qu’on plaisante avec ça», a tonné Kevin Diaz dans l’After Foot.