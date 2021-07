Sergio Ramos et une phrase surprenante sur Lionel Messi après des années de rivalité

L’entraîneur du FC Barcelone a assuré que Messi «est très important» pour l’équipe et qu’il «est le favori pour remporter le Ballon d’Or».

Ronald Koeman n’a pas manqué l’occasion de faire l’éloge de Lionel Messi après avoir remporté la Copa América. Lors d’une conférence de presse, l’entraîneur du FC Barcelone a déclaré que La Pulga «est la meilleure du monde» et qu’«il est le favori pour remporter le Ballon d’Or».

Au milieu de la pré-saison, Koeman a souligné l’importance de Messi pour l’équipe du Barça. «Messi est très important, on l’a déjà vu la saison dernière. Il a connu des débuts difficiles, mais il a prouvé une fois de plus qu’il est le meilleur au monde. Il a marqué 30 buts, donné de nombreux points à l’équipe et l’a également montré avec sa victoire en Copa América avec l’Argentine. Espérons qu’il parvienne à un accord pendant de nombreuses années, les supporters dans le stade veulent admirer les meilleurs du monde», a-t-il déclaré.

«Je sais à quel point il était impatient de remporter la Copa América et il a enfin réalisé ce pour quoi il a beaucoup travaillé avec son équipe», a-t-il ajouté à propos de la conquête de l’équipe nationale argentine au Brésil.

«Pour moi, il est le favori pour remporter le Ballon d’Or», a déclaré Koeman sans mâcher ses mots, trompant les fans qui souhaitent voir Messi lever sa septième distinction pour étendre davantage son histoire.

Le renouveau de Messi avec Barcelone

Messi est sur le point de renouveler son lien avec Barcelone par le biais d’un accord de cinq saisons avec une réduction de 50% de son salaire afin que le club catalan puisse répondre aux exigences de la Liga en matière de limites budgétaires.

Le PSG abandonné du combat pour Messi

En dialogue avec la presse, Leandro Paredes, joueur du PSG, a avoué qu’il y avait une grande illusion pour la possible arrivée des Puces à Paris, mais que finalement «ce ne sera pas comme ça».