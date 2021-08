Sergiño Dest : pourquoi a-t-il choisi les États-Unis plutôt que les Pays-Bas ?

Sergiño Dest, le récent ajout de Barcelone à l’arrière droit, a choisi de jouer pour l’USMNT plutôt que pour les Pays-Bas.

«Je suis heureux d’annoncer que j’ai décidé de continuer à jouer pour l’équipe nationale masculine des États-Unis», a déclaré Dest dans un communiqué.

«Bien sûr, cela a été une décision difficile pour moi lorsque l’équipe nationale masculine des Pays-Bas a manifesté son intérêt, mais j’ai construit un très bon sentiment avec l’équipe des États-Unis au cours des deux dernières années et je crois fermement aux plans et au potentiel des États-Unis. Le football. Je suis donc déterminé à faire des 10-15 prochaines années un grand succès et je ferai tout mon possible pour aider l’équipe à jouer pour les titres.

Dest n’a pas encore été capté, restant en dehors des débuts de l’USMNT dans la Ligue des Nations le mois dernier, ce qui aurait scellé son avenir à l’US Soccer. Il a mis un mois à prendre sa décision.

«Nous avons eu une longue conversation – Sergiño, moi-même, Earnie et son père, pendant le déjeuner aujourd’hui», a déclaré Berhalter via une interview téléphonique depuis Amsterdam avec les anciens internationaux américains Tony Meola et Brian Dunseth sur la «Contre-attaque» du Sirius XM FC jeudi.

«Je pense que le point important est simplement de répéter qu’il fait partie de notre programme, ce qu’il a fait dans notre programme et comment il s’est comporté au niveau U-17 et U-20. Il a disputé quelques Coupes du monde pour nous. Pour lui, cela est réconfortant, et c’est agréable de l’entendre de sa part et pour lui d’apprécier à quel point nous avons été là pour lui.

Dest est un arrière offensif, à l’aise de chaque côté de la défense et est l’un des adolescents les plus brillants de l’Eredivisie.

«Nous sommes ravis que Sergiño poursuive notre programme», a déclaré Stewart. «Dans toutes nos discussions, Sergiño a exprimé le réconfort qu’il ressent au sein du groupe et son appréciation pour l’engagement que la Fédération a pris en cours de route. En tant que double national moi-même, je comprends les choix auxquels ces jeunes joueurs sont confrontés. Notre travail consiste à fournir une voie claire et à maintenir une communication honnête et ouverte, puis, en fin de compte, cela se résume à une décision personnelle.»