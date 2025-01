Sénégal : la première dame Mame Absa Faye a-t-elle accouché ? La présidence sort du silence

Depuis quelques heures, une rumeur affirmant que la Première Dame du Sénégal, Mame Absa Faye, aurait accouché dans un hôpital a circulé sur les réseaux sociaux et divers sites d’information en ligne. Cette information, non vérifiée, a rapidement suscité des réactions et des commentaires de part et d’autre.

Face à cette situation, la présidence de la République du Sénégal a publié un communiqué pour clarifier la situation et démentir ces allégations. Le texte officiel, signé par le Ministre-conseiller et Porte-parole de la présidence de la République, affirme que Mame Absa Faye se porte bien et n’a pas été admise dans un quelconque établissement de santé récemment.

Voici le contenu intégral du communiqué :

«Depuis quelques heures, une information faisant état d’un accouchement de l’épouse du Chef de l’Etat, Mame Absa Faye, circule sur quelques sites en ligne et les réseaux sociaux. Madame la Première dame, se porte parfaitement bien et n’a fait l’objet d’aucune admission, pour quelques motifs que ce soit, dans un établissement de santé. Nous invitons les médias et le public à faire preuve de responsabilité et de rigueur dans la vérification des informations avant leur diffusion, afin d’éviter de porter atteinte à la vie privée et à la sérénité des victimes. Fait à Dakar, le 17 janvier 2025. Le Ministre-conseiller, Porte-parole de la présidence de la République»

La présidence insiste ainsi sur le respect de la vie privée des personnalités publiques et appelle à une diffusion responsable de l’information.