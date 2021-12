Sénégal : Ismail Jakobs sélectionné pour la CAN, une surprise d’Aliou Cissé

Les croisements des huitièmes de finale de la Ligue des champions 2021-22 ont finalement été définis après avoir répété le tirage au sort en raison d’échecs logistiques, et l’un des duels les plus attrayants de ce tour sera celui entre le Paris Saint Germain et le Real Madrid, clôturant la série au Santiago Bernabéu.

Sergio Ramos retournera là où était sa maison depuis si longtemps et qu’il a toujours juré de défendre bec et ongles, du moins c’est ce qu’il a déclaré il y a quelque temps.

Selon Mundo Deportivo, en 2019, l’ancien capitaine blanc a déclaré lors d’une conférence de presse: «Je n’irais jamais dans une équipe qui pourrait rivaliser avec le Real Madrid.»

Sergio Ramos lors de la conférence de presse

Ce qui n’est finalement pas arrivé et le joueur espagnol devra désormais affronter son ancienne équipe avec l’envie de vouloir l’éliminer de la compétition qu’il a su soulever tant de fois avec ce maillot.

Les virages du football sont impensables à plusieurs reprises et cela est arrivé à Sergio Ramos, qui a rapidement changé sa décision et il devra maintenant faire ce qu’il n’avait jamais imaginé.

Quand le Real Madrid et le PSG se retrouveront-ils pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ?

A défaut de confirmation officielle, l’engagement est prévu les 15, 16, 22 et 23 février. Alors que le match retour est prévu les 8, 9, 15 et 16 mars. Les prochaines semaines seront données les dates exactes, pour le moment il ne reste plus qu’à s’enthousiasmer pour les rendez-vous prévus.