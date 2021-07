Selena Gomez tacle Facebook pour son inaction face aux fake news sur le Covid-19

Yemi Alade fait une fois de plus craquer ses millions de fans sur Instagram dans un look très simple mais tout de même ultra sexy !

À chaque apparition sur les réseaux sociaux, Yemi Alade met alors tout le monde d’accord. La chanteuse nigériane apparaît plus sexy que jamais sur Instagram dans un look sobre, mais efficace !

Sur la Toile, comme sur le grand écran, Yemi Alade rencontre un succès fou. C’est simple, tout le monde l’adore !

Ils sont d’ailleurs plus de 14 millions à suivre l’activité de leur idole avec la plus grande des attentions sur Instagram. Oui, vous avez bel et bien entendu !

Et pour le plus grand bonheur de son très large public, Yemi Alade vient tout juste de récidiver avec un nouveau cliché ! Découvrez ainsi le dernier post de la star nigériane !

Vendredi 23 juillet 2021, elle a alors créé la surprise sur le réseau social en partageant un tout nouveau cliché exclusif d’elle. Et ses fans s’en réjouissent !

Très actif sur Instagram, Yemi Alade alimente chaque jour son feed de nouvelles photos inédites. Avec lui, les internautes n’ont pas vraiment le temps de s’ennuyer.