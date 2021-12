Selena Gomez : sèchement critiquée, la chanteuse américaine applaudit

Un utilisateur des médias sociaux a critiqué Selena Gomez pour avoir plaisanté sur la consommation excessive d’alcool après avoir subi une greffe de rein. Puis l’actrice a riposté.

Selena Gomez n’a pas trouvé très drôle le commentaire d’un fan sur sa consommation d’alcool. Le drame a commencé lorsque l’actrice de Only Murders in the Building a publié une réaction amusante sur TikTok à la description du Dr Dawn Bantel de ce qui constitue une «consommation excessive d’alcool» pour les hommes et les femmes.

«Le CDC définit la consommation excessive d’alcool comme 15 verres ou plus par semaine pour les hommes», a expliqué le Dr Dawn alors que Selena haussait les sourcils en plaisantant. «Et 8 verres ou plus par semaine pour les femmes.»

Bien que la chanteuse «Ice Cream» ait sous-titré la vidéo en disant: «C’est une blague», certains utilisateurs de TikTok ne pensaient pas que son approche de la consommation excessive d’alcool était très drôle.

«Donc, l’un de vos meilleurs amis vous donne son rein et vous continuez à boire excessivement», a écrit un utilisateur. «Merde Selena». Après que la personne ait écrit dans la critique, le joueur de 29 ans a applaudi: «C’était une blague.»

Suite à la réponse de Selena, de nombreux fans sont venus à sa défense, avec un écrit: «Le fait que vous deviez dire que c’est une blague [emoji de visage suppliant]… Je t’aime.»

En septembre 2017, Selena a annoncé qu’elle avait reçu une greffe de rein de son amie, Francia Raisa, 33 ans, alors qu’elle luttait contre le lupus.