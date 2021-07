Selena Gomez : la chanteuse se moque de son ancienne couleur de cheveux «Pas cool» !

Après sa relation tumultueuse avec Selena Gomez pendant des années, Justin Bieber a trouvé l’amour de sa vie. C’est en 2009 qu’il rencontre Hailey Baldwin sur le plateau du Today Show.

Mais ce n’est qu’en 2016 qu’ils officialisent leur relation. Or, ils se séparent rapidement. Le chanteur n’est alors pas prêt de s’engager dans une relation sérieuse.

Deux ans plus tard, Justin Bieber et Hailey Baldwin se retrouvent. Ils se fiancent en juillet 2018, et se marient civilement en au début du mois de septembre.

La cérémonie principale est organisée en Caroline du Sud plus tard dans le mois. Une pléiade d’invités ont répondu présent : Kendall Jenner, Usher, Ed Sheeran…

Une union sur laquelle il s’était confié sans détour dans GQ : «La première année de notre mariage a vraiment été difficile. Parce qu’il y avait beaucoup de choses, des traumatismes, un manque de confiance».

Un mariage également affecté par sa maladie. Dans son docu-série sur YouTube, Justin Bieber avait révélé être atteint de la maladie de Lyme. Une situation difficile pour sa femme.

«Lorsque nous nous sommes mariés, nous étions en train de nous adapter à notre nouvelle vie ensemble. Il a la maladie de Lyme et il gérait d’autres problèmes médicaux».

Mais maintenant, le couple semble sur un petit nuage. La preuve avec une photo postée par Justin Bieber sur son compte Instagram !

Lors d’un week-end à Las Vegas, Justin Bieber se serait énervé contre sa femme Hailey Baldwin. Une vidéo qui a fait le buzz. Dans une vidéo prise par un fan, on voit alors le couple marcher dans un hôtel à Las Vegas. Le chanteur semblait alors avoir une conversation houleuse avec son épouse.

Justin Bieber était alors présent au club Delilah pour sa réouverture après 2 ans de fermeture. Il partageait la scène avec le DJ Diplo pour interpréter quelques-uns de ses morceaux.

Selon une source pour E!News, l’artiste avait le sourire : «Il avait l’air vraiment heureux de chanter et dansait et vibrait avec la foule. Il était souriant et de bonne humeur».

Hailey Baldwin a nié les rumeurs. Elle a alors posté une photo d’elle et de Justin Bieber dans sa story Instagram avec la légende suivante : «Juste pour rappeler à quel point ce week-end a été formidable. Toutes les autres versions sont fausses. Ne vous nourrissez pas des bêtises qui peuvent être dites».

Récemment, le couple s’était ainsi offert une virée en Grèce. Le couple a visité les îles de Milos, de Santorin ou encore de Mykonos.

Ils ont alors été photographié alors qu’ils partageaient un repas en tête-à-tête dans un restaurant très huppé de la Grèce. Justin Bieber avait posté un tendre cliché d’eux en la remerciant d’être «la personne la plus mignonne et la plus aimante sur Terre».

De son coté, Hailey Baldwin avait alors partagé de nombreuses photos de ses vacances idylliques avec l’homme de sa vie. Un séjour qui a finalement pris fin !