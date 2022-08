Selena Gomez : la chanteuse publie un message long et émouvant pour ses 30 ans !

Aujourd’hui, Selena Gomez semble bien mieux dans sa tête et dans son corps. La chanteuse n’a pas pour habitude de cacher ses émotions. Ainsi, la star revient sur sa vie et avoue commencer à apprécier ses 30 ans.

Alors qu’elle a réussi à trouver des solutions pour prendre soin de son mental, elle est aussi parvenue à accepter son corps. Et pour cause, cette dernière a avoué avoir renoncé aux complexes. Et oui, la star des Sorciers de Weverly Place a expliqué ne plus se soucier de son poids.

D’ailleurs, à l’occasion de ses 30 ans, la star a confié commencer à apprécier réellement sa vie. En effet, sur son compte Instagram, cette dernière s’est confiée à cœur ouvert.

En effet, Selena Gomez a avoué : «Ma vingtaine a été un voyage à travers de bons, durs et beaux moments que je n’oublierai jamais. Chacun d’eux m’a façonné pour devenir la personne que je suis aujourd’hui.»

Avant de poursuivre : «Je suis quelqu’un qui est encore en train d’apprendre, mais qui est plus certain de ce qui compte et de ce qu’elle veut. Quelqu’un qui est reconnaissant pour chaque cadeau et chaque leçon en cours de route.

J’avance encouragée par tant de gens forts et responsabilisant autour de moi. Je veux faire de mon mieux pour prendre le beau et le douloureux un jour à la fois et laisser tout cela faire de moi le meilleur moi que je puisse être pour moi-même / les autres / vous.»

De plus, Selena Gomez a aussi avoué : «Après quelques jours de célébration, mon cœur se sent plein, reconnaissant et je peux dire que je commence à vraiment aimer 30 ans. Merci beaucoup de faire partie de ma vie, voici une autre décennie !»

Une chose est sûre, Selena Gomez n’a pas fini de se livrer. Mais quelle sera sa prochaine confidence ? Affaire à suivre donc.