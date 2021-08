Selena Gomez : la chanteuse explique pourquoi elle ne voulait pas jouer dans «High School Musical»

Il y a plusieurs années, High School Musical a fait un vrai carton chez les jeunes. Malgré le succès des films, Selena Gomez a toujours refusé de jouer dans la saga. La jolie brune a récemment expliqué pourquoi.

Si Selena Gomez est connue pour son incroyable carrière dans la musique, il ne faut pas oublier qu’elle a réussi à se faire connaitre en tant qu’actrice. Elle est restée pendant de nombreuses années sur Disney Channel.

Pour rappel, elle a joué dans «Barney and Friends» en 2002, et ce pendant deux ans. Selena Gomez a aussi fait une apparition dans «La vie de palace de Zack et Cody» mais aussi «Hannah Montana».

Par la suite, l’actrice a eu un rôle principal dans les Sorciers de Waverly Place. Elle a joué le rôle d’Alex Russo, une jeune sorcière qui a appris à conjuguer sa vie de lycéenne et sa vie en tant que sorcière.

Disney voulait d’ailleurs que la jeune femme joue dans la saga «High School Musical». En revanche, elle a refusé. Elle avait déclaré au Dailey News : «High School Musical 3 c’est mignon».

Selena Gomez a aussi ajouté : «Et je pense que ce serait une excellente opportunité pour quelqu’un d’autre». Elle a d’ailleurs donné les raisons de son refus de jouer dans la saga.

La chanteuse a expliqué : «Mais je l’ai laissé tomber parce que je ne voulais pas le faire. Après Disney, je veux être prise au sérieux en tant qu’actrice pendant de nombreuses années».

Il y a quelque jours, Selena Gomez a aussi fait des confidences au sujet de ses années passées chez Disney. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle n’en garde pas que des bons souvenirs. Au contraire.

Lors de la présentation de CTAM Streamer le 6 aout dernier, Selena Gomez a confié : «J’ai cédé ma vie à Disney à un très jeune âge et je ne savais pas que c’était, ce que je faisais».

Elle a aussi ajouté : «Le niveau de sophistication du matériau est la raison pour laquelle j’ai voulu faire ça. Mais je ne sais pas ? Je n’étais qu’une enfant. Et je ne savais pas ce que je faisais«.

La jeune femme a aussi avoué : «Je courais juste autour du plateau. Maintenant, je suis comme une éponge. Je m’imprègne de toute la sagesse que je peux. Et c’est vraiment agréable d’être de retour à la télé«.

Pour finir, Selena Gomez a déclaré : «C’est agréable de jouer comme quelqu’un de mon âge. Ce qui n’arrive jamais». Désormais, les fans vont pouvoir la retrouver dans une toute nouvelle série.

Il s’agit de «Only Murders in the Building». La série va voir le jour à la fin du mois sur la plateforme Hulu. Elle est d’ailleurs très attendue par les fans de la chanteuse. Il faudra tout de même attendre quelques semaines.

Une chose est sûre, jouer dans cette nouvelle série a vraiment fait du bien à Selena Gomez. Cette dernière s’est épanouie dans ce nouveau rôle. La jolie chanteuse semble très heureuse de ce nouveau projet.