Selena Gomez : «J’ai des problèmes d’affaiblissement et d’adémonie. Et j’ai eu du mal…»

Dans une interview accordée à InStyle, Selena Gomez a expliqué qu’elle avait eu du mal à être elle-même à cause de ses dépressions !

Depuis plusieurs années déjà, Selena Gomez a décidé de prendre la parole sur la santé mentale. Celle qui a traversé des phases très difficiles de dépressions et d’anxiété veut aider les autres dans ce domaine.

Cela fait un moment déjà que Selena Gomez a confié à ses fans qu’elle avait vécu des instants compliqués à cause de la dépression et l’anxiété. A cause de ces maladies mentales, la jeune femme a d’ailleurs eu du mal à se retrouver.

Dans une interview accordée à InStyle, Selena Gomez a d’ailleurs fait un récap’ de ces deux dernières années. Elle a raconté : «J’ai pris conscience que mon petit monde est compliqué».

«Mais l’image est beaucoup plus grande que les choses avec lesquelles je traite. J’ai des problèmes de dépression et d’anxiété. Et j’ai eu du mal à être moi-même. Je ne voulais rien publier sur les réseaux sociaux».

Elle a poursuivi : «Parce que j’ai réalisé que j’étais dans une situation où je me sentais très bénie. Que pourrais-je poster ou dire ? Ensuite, j’ai eu l’idée d’inviter plusieurs personnes à venir sur mon Instagram pour raconter leurs histoires».

Selena Gomez a alors expliqué quels impacts avaient les réseaux sociaux sur sa vie aujourd’hui. Elle a raconté : «À un moment donné, Instagram est devenu mon monde entier. Et c’était vraiment dangereux».

«Au début de la vingtaine, j’avais l’impression que je n’étais pas assez jolie. Il y a eu toute une période de ma vie où j’ai pensé que j’avais besoin de makeup. Et que je ne voulais jamais être vue sans».

Selena Gomez a aussi avoué : «Plus je vieillissais, plus j’évoluais et réalisais que je devais prendre le contrôle de ce que je ressentais. Je voulais pouvoir me regarder dans le miroir et me sentir confiante d’être qui je suis».

Selena Gomez a admis : «Prendre une pause des réseaux sociaux a été la meilleure décision que j’aie jamais prise pour ma santé mentale. J’ai créé un système où je n’ai toujours pas mes mots de passe».

«Et la haine et les comparaisons inutiles ont disparu une fois que j’ai posé mon téléphone. J’aurai des moments où ce sentiment étrange reviendra. Mais maintenant j’ai une bien meilleure relation avec moi-même».

Au sujet de ses ambitions, elle a alors décrété à InStyle : «Changer le récit de la santé mentale. Et créer un programme qui, espérons-le, peut être mis en œuvre dans les écoles. Ou un système de ressources facilement disponibles».

La chanteuse a aussi révélé : «Je me sens tellement passionné par ça. Et je pense que je continuerai de l’être pour le reste de ma vie. Surtout depuis la pandémie, il y a tellement de gens que je connais qui avaient besoin d’aide».

Selena Gomez a conclu : «Mais ne savaient pas comment l’obtenir. J’ai de grandes aspirations pour ce domaine. Et je veux vraiment mettre en œuvre plus d’éducation derrière cela».

Une chose est sûre, la jeune femme a donc trouvé un domaine dans lequel elle peut s’investir à fond. Il s’agit d’ailleurs d’une cause qu’elle connait très bien !