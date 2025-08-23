Selena Gomez évoque son désir de maternité malgré la maladie

Selena Gomez n’a jamais caché son souhait de devenir mère. Dans une récente interview accordée à Harper’s Bazaar, la chanteuse et actrice américaine a confié qu’elle gardait l’espoir d’avoir un enfant, malgré les obstacles liés à sa santé.

La star de 33 ans souffre depuis plusieurs années d’un lupus, une maladie auto-immune qui rendrait une grossesse naturelle trop risquée. « Je trouve que c’est une bénédiction qu’il y ait des gens merveilleux prêts à faire de la maternité de substitution ou de l’adoption, qui sont deux possibilités énormes pour moi », a-t-elle expliqué, soulignant qu’au-delà des moyens, « ce sera mon bébé ».

Si l’idée d’accueillir un enfant par adoption ou par gestation pour autrui lui apparaît « un peu différente », Gomez assume pleinement ce choix. Une sincérité qui résonne auprès de ses fans, nombreux à suivre de près son parcours personnel autant que professionnel.

Fiancée depuis décembre dernier au producteur Benny Blanco, l’interprète de « Lose You to Love Me » et son compagnon n’excluent pas de fonder une famille dans un avenir proche.