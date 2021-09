Selena Gomez célèbre l’anniversaire de sa marque Rare Beauty !

Comme le temps passe vite ! Voilà aujourd’hui un an que Selena Gomez a lancé sa marque de maquillage Rare Beauty. La star internationale vient justement d’annoncer le premier anniversaire de son petit bébé sur les réseaux sociaux !

Il y a tout juste un an, Selena Gomez lançait sa première marque de maquillage et de soins, qu’elle a nommé Rare Beauty. Des produits naturels pour toutes les femmes, avec l’idée de prôner l’acceptation de soi.

Eh oui ! Ses produits sont faits pour toutes les peaux. Qu’elles soient grasses, sèches… Ou encore mixtes. Et le grand plus ? Rare Beauty est cruelty-free, vegan-friendly, et paraben-free. Car pour rappel, l’artiste est très engagée dans les causes animales et environnementales.

Très vite, cette marque a connu un grand succès. Car le message principal de l’acceptation de soi a fait l’unanimité. Un véritable comble puisqu’elle manquait elle même de confiance en elle.

Selena Gomez a même révélé qu’elle avait sombré dans la dépression à cause de la fausse image de «perfection» véhiculée sur les réseaux sociaux. Elle a donc déclaré : «Je sais à quel point cela peut être effrayant et solitaire de faire face à l’anxiété et à la dépression seul et à un jeune âge.»

«Si les maux sont moins visibles, ils ne doivent pas être ignorés pour autant. Si j’avais été éduquée sur mon état à l’école comme sur d’autres sujets mon parcours aurait pu être très différent. La dépression me touche particulièrement à cause de mon propre combat avec la santé mentale».

Par le biais de sa marque, Selena Gomez a donc passé un beau message à ses fans. Elle leur a fait savoir qu’ils n’étaient pas seuls : «J’espère que vous savez que vous n’êtes pas seuls. Il faut chercher de l’aide.»

«Obtenir du soutien et me renseigner sur la santé mentale a changé le cours de ma vie, et cela peut aussi changer la vôtre.» Rare Beauty met donc fin aux normes de beauté. Tout en permettant aux personnes en manque de confiance de croire en elle.

Sur les réseaux sociaux, Selena Gomez a donc annoncé le premier anniversaire de sa marque. Un jour riche en émotion, puisqu’elle réalise le succès qu’elle a eu. Elle a donc écrit le message suivant sur son compte Instagram :

«Rare Beauty fête ses 1 an aujourd’hui ! Je suis tellement reconnaissante envers cette communauté, toute mon équipe et mon équipe. C’est grâce à vous que nous brisons les normes irréalistes de perfection – merci ! Nous commençons tout juste.»

La star internationale est donc pleine d’espoir. Et cela rassure ses fans. On peut donc lire toute la confiance qu’ils lui portent : «Toutes mes félicitations ! C’est la seule marque qui me rassure et me fait sentir bien», «j’aime tous tes produits. Ils me redonnent confiance en moi.»

Une chose est sûre, en si peu de temps, la jeune femme est devenue une vraie business woman !