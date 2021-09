Scène de viol sur NCI en Côte d’Ivoire : la star ivoirienne Emma Lohoues a enfin réagit

L’actrice ivoirienne Emma Lohoues s’est enfin exprimée sur l’affaire relative à «l’apologie du viol sur la chaîne NCI» qui a défrayé la chronique il y a quelques jours.

La Nouvelle chaîne ivoirienne (NCI) s’est retrouvée, il y a quelques semaines, au cœur d’un scandale de promotion de viol en Côte d’Ivoire.

En effet, l’animateur Yves de Mbella, lors de l’émission LA TELE D’ICI en vacances, avait reçu sur son plateau télé, un supposé ex-violeur à qui il avait demandé de simuler un cas de viol.

La vidéo de cette scène diffusée en direct sur les réseaux sociaux, a suscité l’indignation générale. Présente lors de l’émission, la belle actrice ivoirienne Emma Lohoues était restée muette sur le sujet, malgré les critiques de plusieurs internautes, la reprochant d’avoir approuvé cette scène.

Invitée vendredi sur France 24, Emma Lolo s’est prononcée sur le sujet pour la toute première fois.

«J’étais choquée. D’aucuns ont dit que j’avais un rire explosif, comme si j’étais en train de me moquer, mais c’est faux. Je ne sais pas qui pourrait être OK avec le viol. Je ne suis pas Ok avec le viol, je me suis retrouvée là, du coup j’étais figée, j’ai même sorti le mot: ‘’mais c’est un comédien‘’ … Comment quelqu’un qui a été emprisonné à plusieurs reprises pour viols, peut-il reproduire cela tranquillement sur une chaîne de télé? (…) Tout de suite, je me suis dit: ‘’mais c’est un comédien’’. Et ensuite, j’ai eu rire nerveux», a expliqué Emma Lohoues qui s’est également adressée aux femmes victimes de viol.

«Je voudrais particulièrement m’adresser aux femmes qui ont été victimes de viol. Je pense que c’est à elles que je dois des explications. En aucun moment, Emma Lohoues est d’accord avec le viol; en aucun moment, Emma Lohoues a été sur ce plateau parce qu’elle était en accord avec ce qui s’est passé … Si elles ont été choquées parce que j’étais là à ce moment-là, je leur demande pardon», a soutenu Emma Lolo.