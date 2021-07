Scaloni : la finale de rêve, la phrase curieuse sur la meilleure version de Messi et une réponse pour Neymar

L’entraîneur de l’équipe nationale argentine était heureux de se qualifier pour la grande finale de la Copa América, a souligné le travail du groupe, a laissé une phrase curieuse sur la version actuelle de Lionel Messi et a fait référence à la phrase de Neymar sur l’Albiceleste.

L’entraîneur de l’équipe nationale argentine, Lionel Scaloni a atteint sa première finale sous la direction technique de l’équipe nationale en trois ans de gestion et l’a décrit comme un «rêve», car affronter le Brésil au Maracana est quelque chose qui remplit «de bonheur».

De plus, il a souligné le travail de l’équipe, fait l’éloge de Lionel Messi et a répondu à Neymar, qui a dit vouloir jouer la finale contre l’Argentine et le battre.

«Nous sommes heureux. C’est le rêve final pour tout le monde. Cela coûte beaucoup à tout le monde, car je parle de ce groupe de joueurs qui sont concentrés depuis 60 jours et vont de l’avant, et ma voix se brise», a déclaré Scaloni à la conférence de presse après une victoire aux tirs au but contre la Colombie au stade Mané Garrincha de Brasilia, où le gardien Emiliano Martínez a contenu trois tirs sur 12 marches.

«Tout le monde joue l’Argentine d’une manière différente des autres parce que c’est une équipe spéciale et les joueurs l’interprètent de cette façon», a-t-il déclaré.

Concernant le capitaine Lionel Messi, il a précisé qu’«il n’y a pas de meilleures versions de Messi, car celle-ci, l’actuelle, est celle qui donne toujours. C’est pourquoi nous sommes très fiers de lui et de ses coéquipiers».

«Neymar a dit qu’il voulait jouer la finale avec l’Argentine parce qu’il a des amis comme Messi, Leandro Paredes et Ángel Di María et c’est pourquoi il le dit avec les meilleures intentions, mais heureusement, ce sera comme ça», a-t-il déclaré.

Concernant le match et les revenus de Di María et Paredes en seconde période, il a analysé qu’«ils nous ont donné plus d’air au milieu, surtout Fideo, qui a un magnifique un contre un. Mais ce qu’on essaie toujours, c’est que le les joueurs se sentent à l’aise au-delà des circonstances des matches, même lors d’une séance de tirs au but comme cette fois», a-t-il déclaré.

L’entraîneur a ensuite fait remarquer que dans l’équipe nationale «tous les joueurs sont importants, peu importe combien de temps ils jouent, et ici ils l’ont parfaitement compris. Di María en est un exemple».

«Cette fois, nous avons eu de bonnes minutes de départ et les 25 finales, car la Colombie est une bonne équipe. Et maintenant, nous avons quatre jours de congé au lieu de trois comme cela s’est produit entre le match de l’Équateur contre la Colombie, et ce sera important pour affronter cette finale contre l’éternel rival, et j’espère que nous pourrons tous en profiter», a-t-il souligné.

Enfin, il a évoqué le héros de la soirée, Emiliano Martínez, qu’il a qualifié de «super, mais c’est un joueur de plus dans l’équipe».

«Et quant à ce qu’il a fallu pour atteindre la finale, ceux qui ne sont pas prêts à souffrir ne peuvent pas être ici, car on affronte constamment de grandes équipes et cela se voit partout dans le monde ce qui s’est passé avec les tirs au but que l’Italie a battus l’Espagne en demi-finale de l’Eurocup», a-t-il conclu.