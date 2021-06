Saviez-vous que le combat entre Booba et Kaaris aurait rapporté des millions au père de Luna et Omar ?

Cela fait des années que nous l’attendons et pourtant, il n’aura sans doute jamais lieu. En effet, le combat entre Kaaris et Booba dans l’octogone semble de plus en plus compromis. Pourtant, saviez-vous que ce duel aurait pu rapporter des millions aux deux ?

En effet, un reportage paru sur BFM a révélé les sommes astronomiques qu’auraient pu toucher les deux artistes. Mais certains ignorent peut-être d’où partait cette histoire. Etant donné qu’ils se trouvaient amis et collaboraient fut un temps.

Pourtant, après de nombreuses déceptions, Booba décidait de tourner le dos au Dozo. Petit à petit, une rivalité s’installait entre les deux et le DUC n’hésitait pas à clasher son nouvel ennemi. Comme il le fait avec Rohff, La Fouine, ou encore Gims.

En parlant de ROH2F, ce dernier se prenait justement la tête avec le rappeur de Boulogne. La raison ? Le fait que ce dernier assure qu’il aurait été premier au classement Spotify dans la présence du label HEK 118. Ce qui ne semble pas avoir plus à El Padre.

Car oui, le rival numéro 1 du papa de Luna et Omar ne perdait pas de temps et s’emparait de son compte Instagram pour adresser un message à son meilleur ennemi : «Tu clashs encore Erk ? Allez hop on va te faire !!!»

Avant d’ajouter : «Qu’est-ce qu’on s’en cogne de tes faux streams en polystyrène… Ça vaut rien avec tout ce que tu achètes t’amortis même pas, ça sert à quoi ? Avec tes sons pour bébé de 3 à 6 mois là. Miskin t’as zéro inspi à ce point ? Barbie Girl, France Gall et après ?»

Booba, lui répondant alors : «Il connaît tout même les exclus ce gros lâche. Oublie pas de parler des femmes et des mineurs que tu massacres dans ton biopic hein». Malgré tout, ce n’est sans doute pas cette information qui vous intéresse.

Car oui, si vous avez cliqué sur cet article, c’est pour en savoir plus sur les recettes qu’aurait pu percevoir B2O en cas de combat avec Kaaris. En effet, nos confrères de 13or du Hip Hop dévoilait les infos relayées par un reportage de BFM.

Le reportage en question dévoilant les dessous du contrat entre Booba et le Dozo pour leur combat dans l’octogone. Certains pensaient peut-être qu’ils auraient pu toucher quelques milliers d’euros en cas d’affrontement.

Ils se trouvaient très loin du compte… Etant donné que c’est en millions que se chiffre cette affaire. C’est en tout cas ce qu’assure Raid Salah, promoteur et président du SHC. L’organisme qui aurait du s’occuper de tout le spectacle :

La recette totale était estimée par les organisateurs à ores de 12 millions d’euros : «Produits dérivés, droits TV, droits d’images, entrées, Pay-per-View, sonspors: tout. Au minimum, pour moi, on aurait été entre 10 et 12 millions d’euros.»

Avec ces nouvelles infos, nous comprenons un peu mieux pourquoi Booba avait très envie de faire ce combat. En plus d’être très confiant quant à l’issue du duel, il aurait pu toucher une très grosse somme d’argent qui l’aurait mis très bien.