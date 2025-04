Sandra Benede révèle être la mère des jumelles de Naira Marley

Le mannequin et influenceuse Sandra Benede a officiellement confirmé être la mère des jumelles de Naira Marley, mettant fin aux spéculations entourant leur relation. Cette révélation a été faite lors d’un live animé par le streamer populaire Peller, où elle a admis avoir eu deux filles avec le chanteur nigérian, tout en précisant qu’ils n’étaient pas mariés.

Alors que Peller évoquait la récente publication de Naira Marley montrant les jumelles Aishat et Simiat Fashola, il a interpellé Sandra Benede :

« Vous nous avez caché ça ! Sandra a des jumelles et ne l’a partagé avec personne sur les réseaux. Pourtant, elles vous ressemblent tellement – leurs lèvres, leur nez… Elles sont magnifiques ! »

Sandra a répondu avec humour, soulignant que ses filles s’exprimaient très bien, avant de clarifier qu’elle et Naira Marley n’avaient jamais été mariés.

Des rumeurs qui datent

Les rumeurs d’une relation entre Sandra Benede et Naira Marley circulaient depuis mai 2022, lorsque l’influenceuse lui avait souhaité un joyeux anniversaire via une vidéo intime. On les y voyait allongés ensemble sur un lit, partageant des moments complices. À l’époque, elle avait légendé ses publications « Joyeux anniversaire, Minesbaby » et « On joue trop », alimentant les conjectures.

Contrairement à beaucoup de célébrités, Sandra Benede a choisi de garder sa vie familiale privée, loin des projecteurs. Si les jumelles ressemblent visiblement à leur mère, Peller a plaisanté en espérant qu’elles « ne copieront pas son BBL », tout en les complimentant chaleureusement.