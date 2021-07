Samuel Eto’o : la phrase épicée du camerounais sur Lionel Messi qui résonne à Barcelone

L’ancien footballeur camerounais a partagé une équipe avec les meilleurs du monde à ses débuts et maintenant, se souvenant de ces années, il a corrigé un journaliste avec une phrase épicée sur le crack de Rosario.

Samuel Eto’o était l’un des grands attaquants qui ont porté le maillot de Barcelone et son passage au club est dans les mémoires, en particulier pour son but lors de la finale des champions 2009 contre Manchester United aux Jeux olympiques de Rome, et pendant ces années, il a partagé un équipe avec Lionel Messi, qui commençait à devenir le meilleur au monde.

Maintenant, le Camerounais s’est souvenu de cette époque et a laissé une phrase curieuse sur le Rosario. Dans une interview à ESPN, un journaliste a mentionné qu’il avait joué avec Messi et Eto’o l’a rapidement corrigé : «Non, non, Messi a joué avec moi, je n’ai pas joué avec Messi», a-t-il déclaré.

Rapidement, il a précisé avec un sourire que «à mon époque, Messi jouait avec moi, il est différent. Il est totalement différent», faisant allusion au fait qu’il était déjà un footballeur établi et avec une hiérarchie, tandis que la Puce, bien qu’il a donné de quoi parler, a eu quelques années en tant que professionnel.

Eto’o est arrivé à Barcelone en 2004, la même année que les débuts de Leo, et il l’a fait en tant que star. Il est reparti cinq ans plus tard pleinement consacré et comme l’une des figures du premier triplé de l’histoire du club, dans lequel il a marqué 152 buts en 234 matchs.