Samuel Eto’o : il révèle l’identité du prochain «Dieu» du football après Messi et Cristiano

Dans un entretien pour The Guardian, Boris Becker est revenu sur la double personnalité que pouvait avoir Novak Djokovic :

«Il est important d’apprendre à contrôler ses émotions et de ne pas abandonner le combat tant que le dernier point n’est pas joué. C’est ce que Roger Federer et Rafael Nadal font, tout comme Novak qui pourrait écrire un livre à ce sujet. J’aime l’attitude de Djokovic. Il est comme un combattant de rue. Mais quand j’ai commencé à l’entraîner, j’ai pris le temps d’apprendre à connaître la personne loin du joueur. La personne est très différente du joueur que vous voyez sur le terrain. Le joueur est mécanique, voire froid. Mais il est le contraire en privé. Il est le personnage le plus attachant que vous puissiez connaître. J’ai toujours été fasciné de voir comment ces deux personnalités peuvent exister au sein d’une même personne.»