Saison 5 de «La Casa de Papel» sur Netflix, peut-on s’attendre à une suite ?

Pour le plus grand bonheur des fans, La Casa de Papel fait son grand retour le 3 septembre 2021 sur Netflix pour une 5ᵉ saison. La série va-t-elle avoir le droit à une 6ᵉ partie ?

Le 3 septembre 2021, soit plus d’un an après son annonce, la saison 5 de La Casa de Papel va donc voir le jour sur Netflix. Et les fans de la série s’en réjouissent !

Ils attendent sa sortie avec impatience. D’ailleurs, même s’ils n’ont pas encore vu les fameux épisodes, ils se posent alors tous une même question.

La très célèbre série espagnole va-t-elle avoir le droit à un 6ᵉ opus ? C’est en tout cas ce qu’ils espèrent ! Difficile de se dire que la joyeuse bande de braqueurs disparaitra à jamais…

Il y a peu, Télé-Loisirs a assisté à une visite virtuelle de la saison 5. Le magazine a alors recueilli les réponses d’Alex Pina et de Jesus Colmenar sur la question.

«Eh bien, nous avons tourné plus de 2 000 minutes de fiction autour de deux braquages, commence par expliquer le créateur de la série. Je pense que nous avons épuisé les intrigues émotionnelles de certains personnages.»

«Nous en avons déjà raconté beaucoup et c’est un bon moment pour arrêter, avance-t-il alors. C’est une saison en point d’orgue et ne vaut-il pas toujours mieux partir trop tôt que trop tard ?»

De son côté, le réalisateur affirme qu’il y a «de nombreux exemples de séries internationales qui n’ont pas su s’arrêter à temps«. Il ne dirigera donc pas de nouveau tournage…

«Et je pense que la meilleure chose à faire quand une série est à son pic d’audience et de succès, comme le dit Alex, est de baisser le rideau de manière spectaculaire sur une saison qui va être très particulière.»

«Elle est très différente de toutes les saisons précédentes, affirme Jesus Colmenar. Et nous avons mis tous nos œufs dans le même panier pour partir en beauté.»

Vous l’aurez sans doute compris, il ne faut donc pas s’attendre à de nouveaux épisodes après ceux de la saison 5. La Casa de Papel baisse ainsi le rideau !

Mais cela ne veut pas dire pour autant que les personnages disparaitront de l’écran. Ils pourraient ainsi faire leur grand retour en spin-off !

Oui, vous avez bel et bien entendu. C’est en tout cas ce qu’avance Alex Pina derrière le micro de Télé-Loisirs. De quoi faire le bonheur du public !

«Chaque personnage pourrait avoir son spin-off«, avoue ainsi le créateur de la série dont la 5ᵉ saison sortira le 3 septembre 2021 sur Netflix.

«Car ce qui est formidable dans ‘La Casa de Papel’, c’est qu’ils sont complexes et qu’ils ont du vécu, précise-t-il alors. Mais il faudrait créer un nouvel univers. La réponse est donc oui, mais pas n’importe comment.»

Il faut donc retenir que la série ne reviendra pas pour une nouvelle saison, mais que les personnages pourraient continuer de se dévoiler… Rendez-vous prochainement sur Netflix pour découvrir les nouveaux épisodes !