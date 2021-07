Saint-Malo : un bistrotier ne demandera pas le pass sanitaire et met 45.000 euros de côté pour l’amende

Un bistrotier de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), opposé à l’instauration du pass sanitaire dans les bars, a affirmé avoir mis 45.000 euros de côté pour régler une éventuelle amende.

Jean-Jacques Samoy, gérant du café La Java, a en effet déclaré sur son compte Facebook qu’il ne compte pas demander à ses clients, en août prochain, le QR code certifiant une vaccination, un test négatif ou une guérison récente du Covid-19.

Or, selon l’avant-projet de loi sur la généralisation du pass sanitaire, les établissements ne contrôlant pas justement ces pass à l’entrée pourront être sanctionnés d’une amende allant jusqu’à 45.000 euros et d’un an d’emprisonnement.

«Je ne suis ni pour ni contre la vaccination. J’ai même reçu mes deux doses pour pouvoir continuer de voir ma petite fille en Italie», s’est défendu le bistrotier. Toutefois, Jean-Jacques Samoy s’est dit «scandalisé» par l’obligation du pass sanitaire pour accéder à ce type d’établissement.

«J’assumerai toutes les conséquences»

«Vérifier les identités et les pass sanitaires de chaque client à partir du 1er août : JE M’Y REFUSE. Je suis bistrotier pas policier et même les policiers ne veulent pas remplir cette énième mission», a-t-il lancé sur le réseau social.

Et «j’assumerai toutes les conséquences de ma décision, je servirai mes clients sans rien leur demander, sauf du pognon évidemment», a poursuivi Jean-Jacques Samoy, qui a également assuré avoir préparé une valise pour «partir en prison» en cas de contrôle.