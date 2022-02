Sa femme en complicité avec ses 4 amantes lui font une surprise pour la Saint-Valentin et cet homme s’évanouit

Bonsoir, publiez moi en ano svp. Je vais vous raconter une de mes mésaventure qui moi même me fait rigoler a chaque fois que j’y pense. En réalité je l’ai cherché et je l’ai bien mérité.

C’était une période de ma vie où je rencontrerai beaucoup de difficulté, et j’étais vraiment trop en galère, j’avais frapper à toute les porté mais rien, c’est là que l’idée m’est venue de me trouver un SUGAR DADDY bien riche qui va me demoisir un peu. J’en ai parlé à une de mes amis qui m’a donné quelques astuces pour tomber facilement sur un vieux riche.

Elle m’a conseillé de m’habiller sexy en tenue de sport et d’aller marcher dans l’un des endroits où les vieux riches aiment venir faire le sport chaque soir. Elle m’a dit que ça marche à tout les coup, que si le premier jour je n’ai personne, de ne pas me décourager. C’est ce que j’ai fait, et comme je suis une fille très en forme et mignonne, je n’ai même pas fait 2 heures que trois personnes avaient déjà tenté leurs chances.

Parmi eux j’ai choisi un qui avait dans la cinquantaine et qui avait l’air de quelqu’un de riches avec un gros ventre tout ça. J’étais tellement contente. Le soir on a discuté sur WhatsApp et tout était chic, je me suis dit que j’avais trouvé la poule aux oeufs d’or. Le lendemain je suis retourné l’abas et il était la aussi. Après le sport il m’a proposé de prendre un verre et après on a longtemps discuter et je suis rentrée.

Quelques jours après je l’ai biper et quelques minutes après il m’a envoyé unités 5000 sur chacune de mes deux puces, j’étais toute contente. Il m’a ensuite appelé et m’a dit que jeudi il allait venir me chercher pour m’amener chez lui, qu’il avait une maison de fonction a Ouaga sinon sa famille est a Bobo. J’ai dit OK.

Le jeudi il est passé me chercher avec sa V8 et on est allé chez lui, il avait commandé toute sorte de nourriture, on a mangé et on est passé au mougouli intense. Entre temps le monsieur ne m’avait rien donné a part les unités de 10000 hein, mais je me disais qu’ étant donné qu’il était super riche, si je lui faisais plaisir, l’argent allait couler a flot après. Le soir il m’a raccompagner et il m’a remis 20 000.

Il m’a proposé de passer le weekend avec lui et qu’il voulait que je réfléchisse à un projet jusqu’à la fin du weekend et que le dimanche soir de lui dire mon projet et il va me financer pour le réaliser. Le monsieur m’a mougou tout le weekend. Le dimanche soir je lui dit que j’ai pensé à ouvrir un dépôt de gaz et un point orange money et que j’avais besoin de 1 500 000 pour commencer, il m’a dit que de considérer que c’était deja fait.

Moi je suis rentrée à la maison tellement contente que je ne me suis même pas rendu compte que le monsieur même ne m’avait rien donné cette fois ci. Le lendemain mon téléphone sonne je vois un message du gars qui me dit qu’en réalité que lui il n’est pas riche que la maison et la voiture ne lui appartiennent pas. Que tout ça appartient à son patron.

Que lui il est juste le coursier de son patron quand il est a Ouaga, qu’il est chargé de s’occuper de la voiture et de la maison du patron.. Au début j’ai cru qu’il blaguais, et qu’il voulait juste se débarrasser de moi pourtant tout est vraie. En réalité c’était son travail de prendre les bien de son patron pour coucher avec des filles à la recherche de SUGAR DADDY, comme lui même il ressemble à ça, pourtant en réalité c’est un débrouillard comme nous. C’est tout son salaire de fin du moi qu’il avait pris pour dépenser sur moi😂.

Après ça je l’ai bloqué quelques semaines mais après je l’ai débloqué et je suis passé le voir et m’a tout expliqué. Il dit qu’il sait que certaines filles vont a la chasse au SUGAR DADDY dans certains endroits, donc lui aussi il profite de ça pour aller à la chasse de ces filles la… Le gars la m’a vraiment eu😂, il m’a mougou cadeau et jusqu’au aujourd’hui je ne comprends pas comment je suis tombé dedans 😂.

Aujourd’hui lui et moi sommes restés de bon ami, il m’a même aider à ouvrir mon restaurant ( il est allé sortir avec une vielle blanche de 90ans qui lui a donné beaucoup d’argent 😂, donc il m’a complété). Cette histoire ma ouvert les yeux et j’ai vu que travailler était mieux que de chercher un chemin facile.

Aujourd’hui je suis marié et j’ai un enfant, tout va bien pour moi. Mon faux SUGAR DADDY, lui il continue s’est bêtises la et a chaque fois il vient me raconter ça pour se moquer 😂😂. Moi et les SUGAR DADDY, plus jamais 😂