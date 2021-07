Ronaldo, Mbappe et d’autres joueurs de plus de 100 millions de livres sterling qui pourraient être des agents libres en 2022

La pandémie de Covid-19 a réduit le pouvoir d’achat des clubs. Ce sont les meilleurs joueurs qui pourraient être des agents libres en 2022.

Les séquelles de la pandémie de Covid-19 ont laissé de nombreux clubs dans une situation financière précaire. De nombreux clubs ne sont pas en mesure de trouver les fonds nécessaires pour signer leurs principaux objectifs de transfert, tandis que d’autres clubs ne sont pas en mesure d’offrir à leurs joueurs l’augmentation de salaire qu’ils souhaitent.

Ainsi, de nombreux joueurs de qualité se dirigent vers la libre agence en 2022. Cela semble être la solution parfaite pour les clubs. Cependant, les joueurs sont les plus grands gagnants avec des salaires énormes qui les attendent.

Nous examinerons les meilleurs joueurs qui auraient autrement coûté 100 millions de livres sterling + mais qui pourraient être disponibles gratuitement la saison prochaine.

Cristiano Ronaldo : L’international portugais est en tête de liste. Tout transfert impliquant de l’argent avec le 5 fois vainqueur du Ballon d’Or coûterait plus de 100 millions de livres sterling. Mais avec la plupart des clubs à court d’argent, ils ne peuvent pas se permettre une telle dépense.

La Juventus est également confrontée à des difficultés financières et ne peut pas renouveler son contrat de 25 millions de livres sterling par an à l’Allianz Arena. Ainsi, il semble que l’attaquant talismanique achèvera son contrat et deviendra un agent libre d’ici 2022.

Kylian Mbappe: L’attaquant au pied de la flotte est une autre superstar sur le bord si l’agence libre. Mbappe ne s’est jusqu’à présent pas engagé dans un nouveau contrat au PSG malgré son actuel expirant en 2022.

Le Real Madrid serait sa destination préférée, mais des difficultés financières pourraient rendre l’accord difficile. Il pourrait attendre l’été prochain pour s’installer gratuitement au Santiago Bernabeu.

Paul Pogba : L’objectif est clair pour Manchester United : Vendre Pogba maintenant il le perdra gratuitement la saison prochaine. Le milieu de terrain français est un autre joueur de 100 millions de livres sterling + qui pourrait frapper l’agence libre l’été prochain.

Cependant, le PSG envisagerait une offre à prix réduit de 50 millions de livres sterling pour retirer le vainqueur de la Coupe du monde d’Old Trafford cet été.