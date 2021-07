Ronaldinho : l’international brésilien reviendra jouer à Barcelone

Le Brésilien a été appelé pour jouer un classique des légendes contre le Real Madrid en Israël, dont Javier Saviola fera également partie. Il se jouera le mardi 20 juillet prochain à 14h30, heure argentine.

Le joueur historique brésilien Ronaldinho reviendra pour jouer un match de football avec le maillot de Barcelone après avoir été libéré de prison au Paraguay lors d’un match amical avec les légendes de l’équipe Culé et du Real Madrid à Tel Aviv.

Le match se jouera le mardi 20 juillet prochain à 14h30 heure argentine et aura la présence de Dinho au sein d’une équipe qui reprendra une activité pour la première fois après l’arrêt pour cause de coronavirus en mars dernier. La scène choisie est le Bloomfield Stadium, d’une capacité de 29 400 spectateurs.

Le dernier match joué avant la pandémie par l’ancien 10 de Barcelone a eu lieu le 1er mars 2020 avec d’anciens joueurs vedettes du Deportivo et de l’América de Cali au stade Pascual Guerrero de cette ville et, quatre jours plus tard, ils ont affronté des légendes de la Colombie à le stade Nemesio Camacho.

Le 6 mars, deux jours plus tard, il a été arrêté avec son frère, Roberto de Assis Moreira, et après 171 jours, il a été libéré. Depuis son départ, l’ancienne star mondiale du football a gagné plus de 940 000 $ en entrées et campagnes publicitaires.

En attendant que l’équipe merengue soit confirmée, Barcelone a dépassé son rival et a présenté la liste des treize convoqués qui auront la présence du Brésilien, le Bunny Saviola, Rivaldo, Deco, Jon Andoni Goikoetxea, Miquel Soler, Guillermo Amor, Gaizka Mendieta, Ronald de Boer, Juan Carlos Rodríguez, Frédéric Déhu, Samuel Okunowo et Jesús Mariano Angoy.

Profitez à 100% Rejoignez-nous maintenant et ne manquez plus jamais les bonnes infos, source de bonnes humeurs. C'est gratuit ! REJOIGNEZ-NOUS SUR TELEGRAM