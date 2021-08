Ronaldinho, heureux pour Lionel Messi : «Je vois déjà une équipe championne»

La signature de Lionel Messi par le PSG a généré des millions de réactions et de réponses. Des anonymes et des connaissances ont posté des messages sur les réseaux sociaux, et parmi les visages célèbres figurait celui de Ronaldinho.

L’ancien joueur du FC Barcelone, qui a également joué pour le PSG avant d’atterrir au Camp Nou, a évoqué avec une grande joie son ami Leo : «C’est une grande joie d’avoir joué pour ces deux clubs et maintenant de voir mon ami porter ce T- chemise, qu’il y ait beaucoup de moments de joie Léo !!!».

Le gaucho a ajouté son bonheur que Sergio Ramos soit là : «Je suis aussi très content de mon coéquipier @sergioramos dans l’équipe et d’un super casting.»

É uma alegria muito grande por ter jogado nesses dois clubes e ver agora o meu amigo vestindo esta camisa, que venham muitos momentos de alegria Leo!!! Também fico muito feliz com o meu parceiro @sergioramos no time e um super elenco, to sentindo cheiro de Champions hein kkkk 🤙🏾 pic.twitter.com/4cDlScpMJt — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) August 10, 2021

Enfin il ose affirmer que «je vois déjà une équipe championne».