Ronaldinho et Lionel Messi : quel joueur a le plus de succès ? Statistiques et trophées

Lionel Messi et Ronaldinho sont deux des meilleurs joueurs de Barcelone de tous les temps. Qui a les meilleures statistiques et le plus de trophées entre les deux magiciens sud-américains ?

Lionel Messi et Ronaldinho sont deux des légendes modernes du FC Barcelone. Tous deux ont tout gagné à la parade dans le football mondial et à Barcelone.

Ils ont tous deux défini une époque au Camp Nou et sont toujours aimés des fans. Nous examinerons les statistiques et les trophées entre les deux joueurs pour déterminer qui a le plus de succès.

Ronaldo de Assis Moreira, ou communément appelé Ronaldinho, a quitté le PSG pour Barcelone en 2003 dans le cadre d’un contrat de 30 millions d’euros. Il a remporté 2 titres de Liga et 1 UEFA Champions League.

Il a également remporté le 2e joueur mondial de l’année de la FIFA et 1 Ballon d’Or pendant son séjour au Camp Nou. Après avoir marqué deux superbes buts lors du match aller de l’El Classico 2005-06, il est devenu le deuxième joueur barcelonais à recevoir une ovation debout au Santiago Bernabeu.

Au total, Ronaldinho a marqué 94 buts en 207 matches pour Barcelone entre les saisons 2003-04 et 2007-08 qu’il a passées à Barcelone.

Ronaldinho a fourni la passe décisive pour le premier but de Messi en tant que joueur de Barcelone et lorsqu’il est parti, il a dit qu’il regrettait de ne pas avoir joué plus longtemps avec l’Argentin.

Lionel Messi a fait sa première apparition pour l’équipe senior de Barcelone lors de la saison 2004-05 après avoir gravi les échelons à La Masia. Il est sans aucun doute le joueur le plus titré de Barcelone et n’a jamais marqué que pour 1 Club.

Il a jusqu’à présent marqué 672 buts et aidé 226 fois pour le club espagnol en 810 matchs jusqu’à présent. Jusqu’à présent, il a remporté 10 titres de Liga, 8 Supercoupes d’Espagne, 6 Copa del Rey, 4 titres d’UEFA Champions League, 3 Coupes du Monde des Clubs de la FIFA et 3 Super Coupes de l’UEFA.

Il a également remporté 6 titres de Ballon d’Or, 6 Souliers d’Or européens, 3 Joueur de l’année de l’UEFA parmi d’autres récompenses individuelles dans une carrière très décorée.

D’après les statistiques et les trophées, Lionel Messi l’emporte massivement sur Ronaldinho. Cependant, beaucoup pensent que le style de vie de Ronaldinho et son manque de discipline ont considérablement écourté son séjour au plus haut niveau du football.

En effet, la régularité et la discipline de Messi ont été une grande partie de son séjour continu au sommet du football mondial.