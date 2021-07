Ronaldinho et Buffon lancent des jetons numériques, voyez comment les deux légendes se comparent en richesse

Les légendes du football Ronaldinho et Buffon ont lancé des jetons numériques, devenant ainsi les dernières stars du sport à le faire. Voyez comment les deux se comparent en richesse.

La légende du football brésilien et les légendes italiennes Ronaldinho et Gianluigi Buffon ont tous deux lancés des NFT (tokens non fongibles) sur différentes plateformes d’échange de crypto-monnaie.

Les collections célèbrent les moments clés de la carrière des deux personnalités décorées et rendent hommage à leurs réalisations personnelles et professionnelles impressionnantes et nombreuses.

Ronaldinho, 41 ans, a eu une carrière couronnée de succès pour les clubs et le pays, y compris de nombreuses récompenses individuelles, une valeur nette d’environ 90 millions de dollars accumulée grâce à sa carrière de joueur et de nombreux soutiens et rôles d’ambassadeur après sa retraite.

Buffon, qui à 43 ans est toujours actif et de retour dans son club d’enfance, Parme, a une valeur nette de 20 millions de dollars provenant du football, des avenants et des investissements. Il est derrière Ronaldinho en termes de richesse malgré la retraite du Brésilien en 2015.

Tous deux sont vainqueurs de la Coupe du monde, Ronaldinho a gagné en 2002 avec le Brésil tandis que Buffon a gagné avec l’Italie en 2006.