Ronaldinho dit à Barcelone quoi faire au numéro 10 lorsque Messi prendra sa retraite

Le légendaire footballeur brésilien a dit à son ancien club de Barcelone quoi faire au numéro 10 lorsque Lionel Messi prendra sa retraite.

L’ancien attaquant de Barcelone et meneur de jeu brésilien Ronaldinho a dit à Barcelone et Messi quoi faire du maillot numéro 10 lorsque l’Argentin prendra sa retraite ou quittera le club à la fin de sa carrière.

Ronaldinho a porté le maillot numéro 10 alors qu’il jouait pour Barcelone entre 2003 et 2008. Messi portait d’abord les numéros 31 et 19 avant que Ronaldinho ne parte pour l’AC Milan en 2008 et Messi a repris le numéro 10 et en a fait le sien depuis lors.

Ronaldinho a maintenant conseillé à Messi de rester et à Barcelone de retirer le numéro de maillot. «Il doit rester, il est l’histoire du Barça. Quand Messi prendra sa retraite, ce qui, j’espère, sera dans longtemps, il pourra laisser le numéro 10 là-bas et personne ne le touchera plus.» il a dit.

Messi est sur le point de renouveler son contrat à Barcelone, mais est bloqué par le club qui doit libérer certains hauts salaires pour se conformer au strict respect du fair-play financier de la Liga.