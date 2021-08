Ronald Koeman : «Il y a une équipe très forte sans Lionel Messi»

L’entraîneur du Barça Ronald Koeman a admis sa tristesse face aux adieux de Koeman, mais a demandé aux fans d’oublier l’affaire maintenant et de soutenir l’équipe.

«On a beaucoup parlé de Leo et c’est normal. C’est le meilleur joueur du monde. Il a donné beaucoup de titres, mais il est parti. Nous n’allons pas l’avoir et c’est fini. Il y a un effectif très solide. Nous allons récupérer les blessés et nous aurons une équipe très solide pour atteindre nos objectifs»

Koeman a clairement indiqué que ce Barça aura de quoi parler. «Il n’y a plus d’excuses. Nous sommes qui nous sommes, mais cette équipe sans Messi a connu une excellente pré-saison. Maintenant, nous devrons jouer sans Messi, jouer avec de jeunes joueurs et ajouter plus d’intensité. Je suis clair que cette équipe va pour nous donner beaucoup de joies.»

Malgré tout, Ronald a commenté que «le départ de Messi et tous les culers l’ont vécu avec tristesse. C’est normal à cause de tout ce qu’il a donné. Ce sont des choses qui arrivent, mais il y a un avenir et nous devons être excités car cette équipe va donner beaucoup. Je suis clair à ce sujet. que nous allons susciter l’enthousiasme des gens.»