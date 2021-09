Ronald Koeman dévoile la raison qui le pousserait à quitter le Barça !

Achraf Hakimi, arrivé cet été au PSG en provenance de l’Inter Milan, a fait des révélations qui devraient faire plaisir aux supporters parisiens.

Il est l’une des nombreuses recrues XXL du PSG cet été ! Désireux de se renforcer au poste de latéral droit, le club parisien a jeté son dévolu sur Achraf Hakimi et n’a pas hésité à offrir 65 millions d’euros à l’Inter Milan pour s’offrir ses services.

Auteur de débuts remarqués, hormis une prestation plus compliquée contre Bruges, l’international marocain s’est fixé des objectifs élevés avec le vice-champion de France.

Hakimi veut marquer l’histoire du club !

Pour le site officiel du club, le numéro 2 parisien s’est avant tout confié sur son intégration : «Ça se passe très bien. Je suis heureux dans cette ville et cette équipe incroyable. Tout le monde est très aimable avec moi.

Quand je me serai posé, j’irai découvrir la ville, dont on ne me dit que du bien. J’ai très envie de la connaître et d’en profiter (…) Pour l’instant, j’ai dîné près de la Tour Eiffel. Je me suis promené le long du musée du Louvre et je me suis baladé un peu», a-t-il confié.

Il ne s’est, par la suite, pas caché sur ses ambitions : «Je suis honoré d’avoir signé à Paris. Un grand club, historique, ambitieux. Vous savez l’excellente équipe qu’on a, les joueurs qui sont ici et ceux qui veulent venir. Je suis heureux de faire partie de ce club.

J’espère y faire de belles choses et laisser mon nom dans son histoire (…) Essayer de gagner, d’atteindre les objectifs collectifs, de remporter tous les trophées possibles. Et personnellement, profiter et graver mon nom dans l’histoire du PSG», a-t-il ainsi conclu. Les supporters parisiens ne demandent que ça.