Romeomania : le chanteur dévoile son single «Faut pas lâcher» en featuring avec Venom Cascadeur

Après plusieurs mois de travail acharné, Romeomania la star de l’Afrobeat, dévoile ce samedi 24 juillet 2021 sa nouvelle collaboration avec Venom Cascadeur, intitulée «Faut pas lâcher».

À chaque sortie, Romeomania fait l’unanimité auprès de ses fans. Et sa nouvelle collaboration ne fera pas l’exception.

En effet, dans cette nouvelle collaboration, le chanteur demande de ne pas abandonner dans la vie, que Dieu veuille de toi depuis les cieux et que papa et maman te verront réussir. On vous laisse découvrir la collaboration juste en dessous.

Rappelons que Romeomania, travaille actuellement sur un album de 13 titres dans les studios de «Star Factory Music», le label du célèbre artiste Serge Beynaud avec l’arrangeur Moctar Tosh et en étroite collaboration avec Dj Bookey Mania de Paris et le label ManiaMusicMalheur.

Cet album aux sonorités afro-caribéennes verra la participation de plusieurs renommées africaines, américaines et européennes.