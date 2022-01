Robinho : l’attaquant Brésilien condamné à 9 ans de prison pour viol en réunion (photo)

Championne d’Afrique en titre, l’Algérie quitte le Cameroun sans gloire, après une nouvelle défaite 3 buts à 1 face à une belle équipe ivoirienne qui fait désormais partie des favoris de la compétition.

Menée 2-0 à la mi-temps, puis 3-0 à l’heure de jeu, l’Algérie, pourtant championne d’Afrique en titre, arrivée au Cameroun avec une série de 35 matchs sans défaite, a dû attendre la 74ème minute de son dernier match de poules, face à la Côte d’Ivoire, pour marquer enfin son premier et unique but de la compétition ! Une tête à bout portant de Bendebka, bien servi par Atal, c’est tout ce qui restera aux Fennecs comme souvenir positif de cette CAN 2022.

Sur le match, la Côte d’Ivoire a été largement supérieure. Portée par Pépé, l’attaquant des Gunners d’Arsenal, qui a retrouvé son meilleur niveau, la Côte d’Ivoire a déroulé, marquant quatre fois par Kessié 22’, Sangaré 39’ Pépé 54′, se voyant même refuser deux autres buts à la 77′ et 93′ pour hors jeu.

Des Éléphants qui jouent parfaitement bien et qui terminent premiers de leur Groupe avec 7 points (deux victoires et un nul) devant la surprenante équipe de Guinée Equatoriale 6 points avec deux victoires. Avec un seul point, l’Algérie est bonne dernière devancée par la Sierra Léone 2 points (2 matchs nuls)

Pour les hommes de Belmadi, c’est un malheureux remake de la Coupe d’Afrique des Nation 1992 qui s’était déroulée au Sénégal et qui avait vu les Fennecs, champions d’Afrique en titre, se faire sortir en phase de poules avec, cette fois encore, la Côte d’Ivoire sur son chemin (défaite alors 3-0).

Pour la petite histoire, ce sont les Éléphants qui, en finale, avaient soulevé le trophée, pour la première fois de leur existence, après avoir éliminé le Cameroun en demi-finale et battu le Ghana aux tirs au but pour terminer sur la plus haute marche.

Nul doute que ce soir l’ambiance chez les supporters ivoiriens va être encore plus festive que cet après midi.