Robinho condamné pour viol : la victime de ce viol collectif a enfin brisé le silence

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) se poursuit au Cameroun. Ouverte le 09 janvier dernier, cette compétition bat son plein dans les coins et recoins du pays de Samuel Eto’o. Après la fin du premier tour, place au bilan, avec des favoris déjà out.

Ce premier tour nous a réservé des surprises. Avec 68 buts au total inscrits, soit une moyenne de 1,88 réalisation par match, cette première partie de compétition permet au Cameroun, pays hôte de caracoler en tête de la meilleure attaque avec 7 réalisations.

Vincent Aboubakar, capitaine des lions indomptables termine meilleur buteur de ce premier tour avec 5 buts. Il a besoin d’un match pour dépasser la légende Samuel Eto’o au titre de meilleur buteur d’une Can pour le Cameroun.

La Côte d’Ivoire et le Nigeria suivent avec 6 réalisations au premier tour, soit la deuxième meilleure attaque.

Au niveau des défenses, le Sénégal a réussi à garder jusqu’ici sa cage inviolée. C’est d’ailleurs la seule équipe pour l’heure dans cette compétition à ne pas avoir concédé de buts.

A l’instar du Sénégal qui a préservé sa cage inviolée, le Nigeria a gagné toutes ses rencontres et fini avec le maximum de points(9) au premier tour.

On notera deux déceptions celle du champion d’Afrique en titre l’Algérie éliminée et celle aussi du Ghana.

Le classement des meilleures attaques

7 buts: Cameroun

6 buts: Côte d’Ivoire et Nigeria

5 buts: Maroc

Le classement des meilleures défenses

0 but encaissé: Sénégal

1 seul but encaissé: Mali, Nigeria, Égypte, Guinée Équatoriale et Gambie

2 buts encaissés: Guinée, Tunisie, Maroc, Malawi et Cap-Vert

Le classement des buteurs

5 buts: Vincent Aboubakar (Cameroun)

3 buts: Ibrahima Kone (Mali)

2 buts:

Nicolas Pepe (Côte d’Ivoire)

Karl Toko Ekambi (Cameroun)

Sofiane Boufal (Maroc)

Jim Allevinah (Gabon)

Wahbi Khazri (Tunisie)

Ahmed Mogni (Comores)

Ablie Jallow (Gambie)

Gabadinho Mhango (Malawi)