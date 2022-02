Rihanna : la chanteuse portera bientôt le titre de «maman» pour la première fois

Mais où un seul et même concert peut générer autant d’argent en peu de temps ? À Las Vegas, évidemment.

Pour les artistes de renommée mondiale, Las Vegas, la ville du superflu et du spectaculaire, est devenue THE place to be. Il faut dire que depuis les années 2000 et le passage de Céline Dion, tout le monde n’en voit que par les concerts résidence dans la vie de la démesure. Et pour cause, lorsqu’un artiste s’installe à Las Vegas, nul besoin de refaire ses valises de sitôt puisque ce sont les fans qui viennent à eux.

La résidence dans un établissement permet aux chanteurs et chanteuses de se produire sur la même scène pour donner une série de shows de plusieurs semaines, ou mois. À l’image du Caesars Palace qui a mis les petits plats dans les très grands pour accueillir Céline Dion plusieurs années d’affilée.

Danseurs, effets spéciaux, décors extraordinaires, mises en scène incroyables… tout est fait pour que l’artiste soit le meilleur. Et ces mêmes shows ont systématiquement rapporté plusieurs centaines de millions de dollars.

C’est notamment le cas de Jennifer Lopez, qui a fait du casino Planet Hollywood à Las Vegas sa résidence. Un projet pour son spectacle «Jennifer Lopez : All I Have» qui a généré 101,9 millions de dollars selon les informations de Paris Match. Le tout de janvier 2016 à septembre 2018.

Une série de concerts plus osés les uns que les autres dans lesquels JLO apparaît très peu vêtue, mais aussi en tenue de reine, en plein grand écart, fesses en l’air, ou bien très (très) collées à ses danseurs. La marque de fabrique de la bomba latina.

Mais elle n’est pas la seule à avoir rapporté gros. Loin d’être un show sexy et osé, Céline Dion s’est présentée à ses fans sur la scène de Caesars Palace à deux reprises. Selon Paris Match, le premier entre 2003 et 2007, ayant rapporté 385 millions de dollars.

Puis, pour ne pas s’arrêter en si bon chemin, de 2011 à 2019, en rapportant 296 millions de dollars avec son spectacle «Céline», juste avant l’arrivée de la Covid-19.