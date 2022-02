Rihanna : «J’ai eu cette veste quand personne ne savait que j’étais enceinte et c’était juste une veste que j’aimais»

Rihanna a admis se sentir «fatiguée de temps en temps» pendant sa grossesse et a partagé son incrédulité à l’idée de devenir maman, dans une nouvelle interview attachante qu’elle a donnée lors d’un événement Fenty Beauty et Fenty Skin.

Rihanna, 33 ans, se débrouille «très bien» en tant que future maman mais n’a pas l’habitude de ne pas avoir autant d’énergie !

La chanteuse a révélé qu’elle était «fatiguée de temps en temps» depuis qu’elle est tombée enceinte de son premier enfant, lorsqu’elle est sortie pour célébrer Fenty Beauty et Fenty Skin aux studios Goya de Los Angles, en Californie, le 11 février.

Elle a été rejointe par son petit ami A $AP Rocky, 33 ans, le père de son futur paquet de joie, lors de l’événement et a accordé une joyeuse interview à Extra .

Lorsqu’on lui a demandé comment elle se sentait, RiRi a répondu : «Vraiment super – parfois fatiguée, de temps en temps, ce à quoi je n’ai pas l’habitude. Je peux me battre à n’importe quelle heure de la nuit, mais maintenant, c’est genre, me rabaisser. Non, tu vas te coucher tout de suite.»

La beauté éclatante, qui portait un haut de style chaîne verte et un pantalon de style chaîne argenté et violet à l’événement Fenty, a également commenté ses récents looks de maternité, qui comprennent de nombreux hauts courts qui montrent sa bosse de bébé nue.

«Habituellement, quand je suis sur le tapis rouge et que mon ventre est un peu gros, c’est un problème», a-t-elle plaisanté avant de s’exclamer, c’est maintenant «Crop top saison ! Laisse tout sortir».

Rihanna a ensuite jailli de la séance photo qu’elle et A $ AP ont utilisée pour annoncer qu’ils attendaient au monde. Dans les instantanés épiques, qui ont été pris à l’extérieur de New York, la gemme enceinte portait une veste rose vif qu’elle avait ouverte pour révéler sa bosse et elle a parlé du choix de garde-robe d’Extra.

«J’ai eu cette veste quand personne ne savait que j’étais enceinte et c’était juste une veste que j’aimais et j’attendais toujours le moment où j’allais la porter», a-t-elle déclaré. «Il se trouve que c’était parfait pour ce jour-là. Premièrement, il faisait froid et deuxièmement, je pouvais le déboutonner au bon endroit».