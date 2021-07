Rihanna et Asap Rocky, main dans la main, en plein cœur de New-York : C’est trop mignon !

A$AP Rocky et Rihanna font leur tournée cet été, construisant un dossier solide pour le «It couple» de Hip Hop de l’année à chaque sortie.

Rocky et Rih Rih sont tous deux devenus viraux dimanche 11 juillet, après que plusieurs clips vidéo aient fait surface du couple et tourné plusieurs scènes différentes pour un visuel apparent à New York.

A$AP Rocky and Rihanna spotted filming a music video today 👀 👀 pic.twitter.com/nmsTGRmdFY — HipHopDX (@HipHopDX) July 11, 2021

Dans l’un des clips les plus populaires qui ont circulé, Rihanna publie en dehors de ce qui semble être une sorte de détention, en attendant la libération d’A$AP Rocky – sur laquelle ils s’embrassent et les spectateurs les couvrent de ooh et d’ahh.

Pendant le tournage, Rocky a pris un moment pour passer du temps et saluer les enfants dans le quartier et acheter le marchand de glaces du quartier pour que les enfants puissent profiter des glaces et des coquitos sur le sou d’A$AP Mob.

ASAP Rocky and Rihanna in the Bronx, and ASAP out here buying coquitos for everyone 😂 #asaprocky #Rihanna pic.twitter.com/2o2BYULlUc — Steven Grullón (@SupermanSJG) July 11, 2021

On ne sait pas si les images de ce tournage en particulier finiront par faire partie du déploiement du prochain album All Smiles d’A$AP Rocky, le MC de Harlem a tenu à créditer sa partenaire et muse de son influence sur la suite. jusqu’à sa sortie de test 2018.

Dans son shooting de couverture pour le numéro de juin/juillet de GQ, Rocky a en fait appelé Rihanna «The one» et a parlé de leur relation.

«L’amour de ma vie», a-t-il déclaré à GQ. «Ma dame. Tellement mieux quand vous avez le One. Elle s’élève probablement à, genre, un million des autres. Je pense que quand tu sais, tu sais. C’est la bonne.»